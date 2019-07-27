В Москве на улице Пырьева хозяин одной из квартир обнаружил чемодан, в котором спрятали тело убитой девушки.
Екатерина снимала эту квартиру. Она оказалась тревел-блогером. За её жизнью в социальных сетях следили более 80 тысяч человек.
На теле были ножевые ранения. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию этого дела, передаёт
Как ранее писал News.ru, популярный видеоблогер из Белоруссии, автор YouTube-канала Road to film погиб в Санкт-Петербурге. Вместе с ним умер и сопровождавший его диггер.