https://static.news.ru/photo/294a49ba-91e8-11e9-9ea3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Адвокаты сестёр Хачатурян направили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину жалобы на окончательную версию обвинительного заключения. Девушки обвиняются в убийстве отца.

Об этом сообщается в заявлении Коллегии московских адвокатов «Вердиктъ».

Согласно представленному обвинительному заключению, сёстры обвиняются по пункту «ж» ч. 2 статьи 105 УК (убийство группой лиц по предварительному сговору). Адвокаты в своём заявлении называют эту квалификацию «самой тяжкой из всех возможных».

Таким образом, следствие оставило квалификацию действий девушек без изменения, несмотря на то, что в ходе расследования было установлено, что они жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации. В течение нескольких лет Хачатурян М.С. систематически применял к дочерям физическое и сексуальное насилие, пользуясь их зависимостью от него. Действия отца причинили серьёзный ущерб психике девушек, что подтверждается заключениями экспертов, — говорится в заявлении.

Защита также не согласилась с квалификацией дела: она настаивает, что сёстры Хачатурян убили отца в рамках необходимой самообороны. Адвокаты Алексей Паршин, Алексей Липцер и Ярослав Пакулин призвали прекратить уголовное дело против сестёр или переквалифицировать статью обвинения. Более того, Паршин предложил посмертно возбудить дело против отца девушек.

27 июля 2018 года в Москве собственными дочерьми был убит Михаил Хачатурян. Сёстры сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако они заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Два месяца девушки провели в СИЗО, затем к ним была применена недавно появившаяся в УПК мера пресечения — запрет на совершение определённых действий. Сёстрам запрещено пользоваться мобильным телефоном и Интернетом, а также общаться между собой.

Ранее News.ru писал о том, что мать сестёр Хачатурян призвала прекратить дело в отношении них.