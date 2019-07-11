Специалисты на космодроме Байконур нашли недочёт в ракете-носителе «Протон-М», с помощью которой должна быть запущена астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ». Вопрос о пуске в основное (12 июля) или резервное время рассмотрит госкомиссия.
Во время проведения финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения, — сообщили в Роскосмосе.
Как писал News.ru, пуск ракеты «Протон-М» планировали осуществить ещё 21 июня. Тогда причиной переноса запуска обсерватории «Спектр-РГ» стали неполадки с аккумулятором телескопа. По данным Роскосмоса, проблемы были обнаружены в рамках лётно-конструкторских испытаний на завершающем этапе подготовки аппарата.