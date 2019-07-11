Фото: Roscosmos/flickr.com

Момент неудачного запуска с космодрома Куру ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye на борту попал на видео.

На кадрах видеоролика, опубликованного на YouTube, хорошо видно, как после старта траектория полёта ракеты постепенно начала смещаться в сторону. Через некоторое время Vega уже летела параллельно Земле, а ещё через...