Причиной переноса запуска астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете «Протон-М» стали неполадки с аккумулятором телескопа. По данным Роскосмоса, проблемы были обнаружены в рамках лётно-конструкторских испытаний на завершающем этапе подготовки аппарата.
Работы по ремонту займут порядка четырёх суток. Запуск планировалось осуществить 21 июня с космодрома Байконур, передаёт
Ранее News.ru писал, что Роскосмос принял решение перенести запуск российского орбитального телескопа «Спектр-РГ» на сутки. При подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и телескопом был выявлен недочёт.