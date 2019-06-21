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Роскосмос принял решение перенести запуск российского орбитального телескопа «Спектр-РГ» на сутки.

По данным пресс-службы госкорпорации, при подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и телескопом был выявлен недочёт, в связи с чем госкомиссия поручила отложить запуск на резервную дату. Как писал...