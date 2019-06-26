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Британский актёр Брайан Маршалл, известный по ролям в фильмах «Шпион, который меня любил» о Джеймсе Бонде, «Сага о Форсайтах» и «Ярмарка тщеславия» ушёл из жизни.

Сообщение об этом появилось в Twitter его агента Эсты Чаркхэм. По её словам, никто не замечал, насколько артист был хорош. Она отметила, что его работы можно рассматривать как образцы «классического британского и австралийского телевидения», передаёт телеканал « 360 ».

Так грустно, что мой дорогой старый приятель Брайан Маршалл покинул нас, — написала Чаркхэм.

So sad that my dear old chum Bryan Marshall has gone on ahead. A wonderful actor - he was so good you never noticed how good he was. He was a valued chum. His credits are a catalogue of classic British and Australian TV. Fare Forward Dearest Bryan! pic.twitter.com/yyHxgf4Fcg — Esta Charkham (@EstalaChark) June 25, 2019

Причины смерти Маршалла пока неизвестны. Последние 20 лет жизни он провёл в Австралии. В 2012 году вышел последний фильм с его участием — «Рождество с семейкой Муди».

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