https://static.news.ru/photo/a46dcb30-a237-11e9-80f7-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из сериала «Очень странные дела» Фото: NetFlix

Стриминговая платформа Netflix сообщила, что третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд. За четыре дня новые эпизоды посмотрели с более чем 40,7 млн аккаунтов.

. @Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) 8 июля 2019 г.

Результат, как отмечает сервис, больше, чем у любого другого фильма или сериала Netflix. При этом, как отмечает сервис, 18,2 млн учётных записей завершили просмотр третьего сезона.

Премьера новых серий «Очень странных дел» состоялась 4 июля.

Ранее News.ru рассказал, что Netflix решил отказаться от сцен курения в фильмах и сериалах, разрешённых к показу детям. Согласно заявлению компании, во всех будущих проектах, которые можно смотреть зрителям младше 14 лет (в случае с сериалами) и 13 лет (в случае с полнометражными фильмами), не будут демонстрироваться обычные и электронные сигареты.