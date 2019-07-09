Кадр из сериала «Очень странные дела» Фото: NetFlix

Стриминговая платформа Netflix сообщила, что третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд. За четыре дня новые эпизоды посмотрели с более чем 40,7 млн аккаунтов.

Результат, как отмечает сервис, больше, чем у любого другого фильма или сериала Netflix. При этом, как отмечает сервис, 18,2 млн учётных записей завершили просмотр третьего сезона.

Премьера новых серий «Очень странных дел» состоялась 4 июля.

Ранее News.ru рассказал, что Netflix решил отказаться от сцен курения в фильмах и сериалах, разрешённых к показу детям. Согласно заявлению компании, во всех будущих проектах, которые можно смотреть зрителям младше 14 лет (в случае с сериалами) и 13 лет (в случае с полнометражными фильмами), не будут демонстрироваться обычные и электронные сигареты.

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