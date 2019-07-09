40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.
Результат, как отмечает сервис, больше, чем у любого другого фильма или сериала Netflix. При этом, как отмечает сервис, 18,2 млн учётных записей завершили просмотр третьего сезона.
Премьера новых серий «Очень странных дел» состоялась 4 июля.
Ранее News.ru рассказал, что Netflix решил отказаться от сцен курения в фильмах и сериалах, разрешённых к показу детям. Согласно заявлению компании, во всех будущих проектах, которые можно смотреть зрителям младше 14 лет (в случае с сериалами) и 13 лет (в случае с полнометражными фильмами), не будут демонстрироваться обычные и электронные сигареты.