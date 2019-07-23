https://static.news.ru/photo/55477666-ad6b-11e9-b478-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр, обладатель премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо во время съёмок фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» попросил команду избегать с ним зрительного контакта.

Ди Каприо потребовал, чтобы его оставили в покое на несколько часов и запретил съёмочной бригаде смотреть ему в глаза. Это актёру было необходимо, чтобы лучше войти в образ, почувствовать своего героя и погрузиться в необычную атмосферу, сообщает The Independent .

Квентин Тарантино подчеркнул, что Ди Каприо достиг таких высот, что может требовать всё что угодно, сравнив его с Аль Пачино и Робертом Де Ниро.

Сегодня он стоит особняком, как Аль Пачино или Роберт Де Ниро в семидесятые, когда они не стремились сниматься в двух фильмах в год. Они делали то, что хотели, — сказал Тарантино.

Режиссёр подчеркнул, что Леонардо Ди Каприо считается «последней кинозвездой Голливуда», так как он не снимается в сериалах, блокбастерах о супергероях.

Ранее русскоязычные пользователи устроили на странице актёра Леонардо Ди Каприо в Instagram флешмоб. Они просят голливудскую звезду обратить внимание на проблему загрязнения озера Байкал. Акцию под хештегом #спастибайкал и #SaveBaikal запустили на странице Ди Каприо жители Улан-Удэ. Они взяли пример с флешмоба на странице американской поп-певицы Леди Гаги, писал News.ru.