Русскоязычные пользователи устроили на странице актёра Леонардо Ди Каприо в Instagram флешмоб. Они просят голливудскую звезду обратить внимание на проблему загрязнения озера Байкал.
Акцию под хештегом #спастибайкал и #SaveBaikal запустили на странице Ди Каприо жители Улан-Удэ. Они взяли пример с флешмоба на странице американской поп-певицы Леди Гаги, пишет
«Мы Россией всей топили, чтобы „Оскара“ вручили. „Оскар“ дали, мир признал. Заступитесь за Байкал!», «Лео, ты нам тут зубы не заговаривай. Байкал спасай давай», «Лео, ты крутой чел, помоги спасти Байкал», — пишут пользователи
Как писал News.ru, ранее россиянки начали активно и в негативном ключе комментировать все новые фото американской певицы и актрисы Леди Гаги после того, как она переехала к актёру Брэдли Куперу. Они называют её разлучницей, после того как Купер расстался с российской моделью Ириной Шейк.