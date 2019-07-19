https://static.news.ru/photo/d7aaecc6-aa61-11e9-9afd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Javier Rojas/Pi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Русскоязычные пользователи устроили на странице актёра Леонардо Ди Каприо в Instagram флешмоб. Они просят голливудскую звезду обратить внимание на проблему загрязнения озера Байкал.

Акцию под хештегом #спастибайкал и #SaveBaikal запустили на странице Ди Каприо жители Улан-Удэ. Они взяли пример с флешмоба на странице американской поп-певицы Леди Гаги, пишет URA.RU .

«Мы Россией всей топили, чтобы „Оскара“ вручили. „Оскар“ дали, мир признал. Заступитесь за Байкал!», «Лео, ты нам тут зубы не заговаривай. Байкал спасай давай», «Лео, ты крутой чел, помоги спасти Байкал», — пишут пользователи Instagram в комментариях под постами актёра.

Как писал News.ru, ранее россиянки начали активно и в негативном ключе комментировать все новые фото американской певицы и актрисы Леди Гаги после того, как она переехала к актёру Брэдли Куперу. Они называют её разлучницей, после того как Купер расстался с российской моделью Ириной Шейк.