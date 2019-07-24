https://static.news.ru/photo/43be7d76-ae3e-11e9-8b80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Калина красная»/Киностудия «Мосфильм»

Фильм «Калина красная», снятый Василием Шукшиным, покажут на 76-м Венецианском кинофестивале.

По данным пресс-службы мероприятия, картина будет показана в программе классики. Зрители увидят отреставрированную версию фильма. Кроме него, программа включает в себя работы Мартина Скорсезе, Бернардо Бертолуччи, Луиса Бунюэля и Дэвида Кроненберга, передаёт РИА Новости .

Программа классического кино на Венецианском кинофестивале с 2012 года включает показы лучших отреставрированных картин классического кинематографа со всего мира, — говорится в сообщении.

Василий Шукшин снял «Калину красную» в 1973 году. Он сам и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина исполнили в нём главные роли. Спустя год режиссёр умер. В 2019 году исполняется 90 лет со дня его рождения.

Ранее News.ru писал о том, что Венецианский кинофестиваль в этом году закроет картина итальянского режиссёра Джузеппе Капотонди «Сожжённая оранжевая ересь», в которой снялся лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер.