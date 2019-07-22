https://static.news.ru/photo/5b89a6c8-ac78-11e9-8f3f-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Сожженная оранжевая ересь» Фото: Achille Productions

Венецианский кинофестиваль в этом году закроет картина итальянского режиссера Джузеппе Капотонди «Сожженная оранжевая ересь», в которой снялся лидер группы «The Rolling Stones» Мик Джаггер.

Сценарий к фильму основан на романе американского писателя Чарльза Уилфорда. Действия картины проходят в Италии в наши дни. В центре сюжета — путешествие арт-критика Джеймса Фигераса и его новой знакомой американки к озеру Комо. Там они посещают дом коллекционера, который делает им странное предложение.

Кроме Джаггера, роли в фильме исполнили Элизабет Дебики и Дональд Сазерленд. Мировая премьера картины состоится на 76-м Венецианском кинофестивале, который пройдёт с 28 августа по 7 сентября.

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