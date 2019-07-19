Фото: Marvel Studios/Global Look Press

Marvel Studios на Comic-Con в Сан-Диего рассказала о фильмах и сериалах, которые составят четвёртую фазу киновселенной. События третьей фазы завершились в фильме «Человек-паук: Вдали от дома».

Среди самых неожиданных анонсов — перезапуск вампирского боевика «Блэйд». Уэсли Снайпса в роли «Дневного бродяги» сменит звезда фильма «Зелёная книга» Махершала Али. По словам представителей студии, актёр сам позвонил продюсерам...