Последней части фильма «Мстители» потребовалось 13 недель, чтобы побить рекорд фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Картина братьев Руссо собрала $2,7902 млрд в прокате по всему миру, таким образом став самой кассовой в истории кино.
Из этой суммы $854 млрд принесли фильму зрители в США.
«Аватар» смог стать самым кассовым спустя год после премьеры. Он собрал в мировом прокате $2,7897 млрд, передаёт
Ранее News.ru писал, что Marvel Studios на Comic-Con в Сан-Диего рассказала о фильмах и сериалах, которые составят четвёртую фазу киновселенной. События третьей фазы завершились в фильме «Человек-паук: Вдали от дома».