https://static.news.ru/photo/6cf71f96-98e4-11e9-9f6d-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Съёмки криминальной комедии «Брат-3» стартуют в Красногорске в конце июля.

Значительную часть фильма сыграет малоизвестный, но перспективный и талантливый актёрский состав, — заявил режиссёр картины Стас Барецкий.

Исключение составит Бари Алибасов, который сыграет главного продюсера РФ. По сюжету главный герой ленты — младший (третий) брат Данилы Багрова будет пытаться попасть на съёмки реалити-шоу «Дом-2», он поклонник творчества группы «На-На» и поэтому в фильме будет играть музыка этой группы.

Алибасова по сценарию попытается убить девушка-киллер, которой заказывают всех значимых фигур шоу-бизнеса, — сообщил радиостанции «Говорит Москва» PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Съёмочная группа получила деньги на производство картины от рекламодателей по принципу product placement, информирует RNS .

«Брат-3» хотят сделать в стиле американского анимационного сериала «Симпсоны». Премьера картины запланирована на 2020 год. Практически сразу после появления информации о возможном продолжении истории о Даниле Багрове россияне опубликовали в Сети несколько петиций с требованием запретить производство ленты, писал News.ru.