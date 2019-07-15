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В новом 25-м фильме про Джеймса Бонда «агентом 007» может стать женщина. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источников издания Daily Mail, в начале нового фильма зрители узнают, что агент Ми-6 Джеймс Бонд ушёл в отставку и руководство спецслужбы передало его лицензию и кодовое имя новому агенту.

Там есть важная сцена, когда М (глава Ми-6) говорит: «Заходите, агент 007», и входит Лашана — красивая темнокожая женщина, — отметил собеседник издания.

По его словам, Бонд будет пытаться соблазнить женщину «007» при помощи своих классических приёмов, однако они не принесут ему успеха, по крайней мере, в начале фильма.

Таким образом картина совместит классический дух «бондианы» и новые общественные тенденции.

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