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Участник поисков группы Дятлова Владислав Карелин считает, что причиной гибели туристов мог стать пуск ракеты. Об этом он сообщил в ходе круглого стола в Екатеринбурге, на котором обсуждалась прокурорская проверка по факту гибели туристов. При этом он сослался на новые опубликованные данные о запусках ракет в 50-е годы.

2 февраля с Капустина Яра был аварийный запуск ракеты Р-5М. Оппоненты говорят, что дальность её была маленькая и она не могла долететь. Но, возможно, существуют закрытые списки о запусках ракет,...