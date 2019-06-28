Архивы о первых тестах автомата Калашникова рассекретило Минобороны
Анна Акимова
09:38, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/5f8a861c-9971-11e9-91ec-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Документы о результатах испытаний образцов стрелкового оружия 1943–1945 годов, в том числе конструкции старшего сержанта Михаила Калашникова, обнародованы Главным ракетно-артиллерийским управлением в рамках форума «Армия-2019».
Один из документов – это отчёт Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм, – приводит «Интерфакс» слова начальника управления, генерал-лейтенанта Николая Паршина.
Ещё один архив – это отчёт о результатах тестирования автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева.
Ранее News.ru писал, что ГК «Калашников» разработала самое компактное в мире ружьё для борьбы с беспилотниками. REX 2 размещается на пистолетной рамке и является уменьшенным вариантом ружья REX 1, которое уже применяется в госструктурах.