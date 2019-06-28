Фото: Сергей Булкин/News.ru

Документы о результатах испытаний образцов стрелкового оружия 1943–1945 годов, в том числе конструкции старшего сержанта Михаила Калашникова, обнародованы Главным ракетно-артиллерийским управлением в рамках форума «Армия-2019».

Один из документов – это отчёт Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм, – приводит «Интерфакс» слова начальника управления, генерал-лейтенанта Николая Паршина.

Ещё один архив – это отчёт о результатах тестирования автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева.

Ранее News.ru писал, что ГК «Калашников» разработала самое компактное в мире ружьё для борьбы с беспилотниками. REX 2 размещается на пистолетной рамке и является уменьшенным вариантом ружья REX 1, которое уже применяется в госструктурах.

News.ru в соцсетях