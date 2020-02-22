Около десяти лет назад в России был разгромлен так называемый уличный национализм, неподконтрольный политическим партиям и государству. Однако он находит выход в виде низовых групп, который направляют свою деятельность в область морализаторства и борьбы за «традиционную» народную духовность. Русские националистические сообщества такого типа в последние годы стараются не демонстрировать свою этническую ориентацию, опасаясь привлечь внимание борцов с экстремизмом. Более открыто действуют аналогичные группы выходцев из республик Северного Кавказа и Закавказья. Наше издание уже писало о сообществе молодых азербайджанцев консервативно-националистического толка «Во благо общего народа». Оказалось, что в России существует и в чём-то похожее движение выходцев из Армении, которое уже успела привлечь к себе внимание. О сообществе AspeT — в расследовании NEWS.ru.

Знатный всадник

— Тебе сколько лет? Двадцать? И тебе тоже двадцать лет? То есть у вас родители в курсе, что вы так встречаетесь, сидите в Макдональдсе, обнимаетесь? В курсе, да? Хорошо, продиктуй номер своей матери и отца я с ними лично пообщаюсь.

— А вы мне кто, чтобы я диктовала вам номер своих родителей?

— Кто? Ты — армянка. Если бы ты не была армянкой, я бы к тебе не подходил.

Так начинается видео, выложенное в сеть неизвестным примерно неделю назад и с тех пор набравшее большую популярность. На нем некто, снимая все на камеру мобильного телефона, донимает двух молодых людей в торговом центре. Неизвестному, чье лицо на ролике не видно, не понравилось, что вместе с армянской девушкой сидел русский парень. Далее девушка скажет ему, что она — армянка только наполовину, что у нее русская мама и армянин отец. Это не ослабляет агрессию мужчины. Он начинает требовать от нее, чтобы она не называла себя в таком случае армянкой. Затем берет лежавшие на столе салфетки и начинает швырять в девушку, говоря о том, что она «как мусор».



Я не знал, что этот мужчина вел съемку, — говорит Филипп. — Естественно, меня это напрягает. Видео продолжает распространяться по пабликам и социальным сетям.

Девушку на видео зовут Милана, ее молодого человека — Филипп. Они рассказывают редакции NEWS.ru, что с тех пор, как инцидент произошел ни угроз, ни чего-то подобного им не поступало.

Молодые люди говорят, что не обратились в полицию и, скорее всего, писать заявление не будут — нет ни желания, ни веры в эффективность правоохранительных органов. По словам Филиппа, во время инцидента ни сотрудники ТЦ, ни другие люди никак не среагировали. Однако сейчас поступает большое число сообщений с поддержкой.

Герои видео описывают приставшего к ним, как мужчину примерно 25 лет от роду, среднего роста и среднего телосложения. Вскоре после того, как видео разошлось по сети, тут и там стала появляться информация, что снимавший — некий Никол Думан и что он связан с армянским националистическим движением AspeT. Паблик этого сообщества во «ВКонтакте» эту информацию опровергает. По его заявлению, Думан даже не живет в Москве, где инцидент случился. Однако в этой истории гораздо более интересна не личность агрессивного «морализатора», а роль самого AspeT.

Этот паблик с более чем 3 тыс. подписчиков позиционирует себя как сообщество, отстаивающее традиционные армянские христианские ценности. В организации подчеркивают, что они — не экстремисты.

Konstantin Kokoshkin/Russian Look

, — говорится в паблике.Армяне, с которыми общался NEWS.ru, в основном, связывали действия «моралиста из Макдональдса» именно с AspeT. В этом паблике выкладывали видео из ТЦ и оно получило там положительный отклик. Был ли активным членом или обычным симпатизантом мужчина неизвестно. Однако руководителям паблика явно не понравилось их новая популярность. Они полностью очистили сообщество от всех постов. Теперь, кроме упомянутой выше информации о Николе Думане, там ничего нет.

Если верить Википедии, Аспет (арм. Ասպետ) переводится как «знатный всадник». Это наследственный дворянский воинский титул времен Древней Армении, аналог европейского рыцаря.

Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Говорить с NEWS.ru руководство паблика отказалось. Однако подписчики, с которыми связался наш корреспондент рассказали, что, в основном, AspeT занимался активностью в интернете, причём в призывах к насилию замечен не был. Фокусировался AspeT на «воспитании» молодых армян и Филипп, судя по всему, первый неармянин, которому «прилетело». Члены сообщества стыдили девушек, чье поведение считали непорядочным или тех, кто вступал в отношения с лицами неармянской национальности или нехристианского вероисповедания.

Армян выделять не стоит

Многие подписчики AspeT говорят, что поведение на видео мужчины, его какие-то физические воздействия на девушку — неприемлемы, даже если они согласны с его посылом, они считают подобные взгляды — «средневековьем». NEWS.ru решил выяснить насколько популярно подобное поведение среди армянских мужчин и есть ли некий тренд. С помощью паблика «Подслушано. Феминизм. Кавказ», редакция узнала несколько примеров.

Мой муж русский, семья была не против, хоть и хотела выдать за армянина, — рассказывает одна из подписчиц. — В интернете были стычки с агрессивными выходцами из Армении, одному было 18, его мать отдали замуж в 15. Она терпит до сих пор издевательства и побои, но мальчик искренне верил, что это «счастье», а я «грязная шмара и гореть мне в аду». Все сводится к уровню семьи, чем образованнее родители — тем больше доверия к детям и их выбору.

Пожелавшая остаться анонимной армянская девушка рассказала редакции, что стоило ей случайно оговориться на просторах интернета о том, что ее молодой человек — азербайджанец, как ей посыпались многочисленные угрозы и оскорбления. Потом недоброжелатели выяснили ее номер, стали звонить и публиковать в определенных пабликах, из-за чего его пришлось сменить.

Из тысячи человек, желавших мне смерти, мне написал только один, кто поддержал и сказал не обращать внимания и пожелал счастья. Он был из Москвы и друзья у него были разных наций. Ещё я встретила одного армянина-таксиста, он был женат на русской. И узнав, что я встречаюсь с азербайджанцем, тоже не высказал ничего плохого. Это второй положительный случай, — рассказывает девушка.

АГН «Москва»

По словам еще одной девушки кавказских кровей, армян выделять в связи с таким поведением не стоит. Она отмечает, что нередко мужчинам разных национальностей не нравится, когда «их» женщины встречаются с мужчинами других национальностей. Русские здесь не исключение — стоит вспомнить критику во время Чемпионата мира по футболу.

Главное, что я хочу сказать, мы не вещи мужчин наших наций, — считает девушка. — Если они не хотят кровосмешений, пусть делом располагают сердца своих девушек к себе и заводят с ними семьи. А так они подобным отношением только все больше показывают себя, как животных, чем вызывают отвращение у своих же. Если бы девушки с Кавказа имели свободу, спрос у них на своих же мужчин упал бы до минимума. Возможно, это бы воспитало в этих мужчинах человечность и достоинство. А так, все равно родители найдут им невесту, покорную и сломленную собственной семьёй. И они будут продолжать плевать в сторону тех, кто добился свободы и сделал выбор в пользу равного партнёра. Что непременно сделала бы и его жена, будь у нее за спиной образование, общение с современным обществом и светское воспитание.

Эскалация

AspeT — не единственная подобная группа. Существует также армянское движение «Хайтарак». В противовес им создана группа «АнтиХайтарак». Как объяснили NEWS.ru её представители — армяне, борющиеся с агрессивными морализаторами, Армению, по их мнению, гораздо больше позорят они, а не «нескромные девушки». И тем не менее нельзя не отметить, что, по крайне мере на слуху, подобных движений от разных национальностей становится все больше.

АГН «Москва»

Не так давно разразился скандал насчет деятельности аналогичной азербайджанской группировки ВБОН или «Во благо общего народа», о которой NEWS.ru уже писал. Много шума наделало и чеченское сообщество «Карфаген», представители которого не только гнобили, но и нападали на «нецеломудренных» чеченок. Судя по всему, подобные общества подпитывают друг друга и вызывают желание у представителей разных малых национальностей сделать свой аналог. Естественным образом это вызывает отклик и у русских националистов. Выше уже говорилось о попытках застыдить во время Чемпионата мира русских девушек. Тогда тоже была создана группа во «Вконтакте» — Buceta Rosa. В случае с ВБОН именно представители русских националистов развернули против них кампанию, в результате азербайджанским националистам пришлось в значительной степени свернуть деятельность.

По словам главного редактора русского националистического журнала «Искрá» — который был одним из флагманов борьбы с ВБОН — Марка Братчикова-Погребисского, количественно подобных групп, судя по всему, растет. Главный редактор считает, что они пока еще с оглядкой тестирует границы УК.

Это — очередной пример провала «многонациональной» политики властей. Какой термин неграмотный и бессмысленный, такая и политика. Групп вроде AspeT становится в медиа больше, они пытаются построить свои версии шариатов в РФ — государстве, подающем себя как светское. При этом, повторюсь, они думают, что аккуратно тестируют границы дозволенного, но свою экстремистскую и варварскую сущность скрыть не могут, — считает русский националист.

Директор аналитического антиэкстремистского центра «Сова» Александр Верховский также считает, что эффект подпитки одних групп от других присутствует, но пока говорить о серьезной эскалации преждевременно.



Время от времени подобное происходит причем в исполнении самых разных этнических активистов. То армяне, то азербайджанцы, то таджики, то киргизы. Естественно, и русские тоже. Некоторые делают это не одноразово, а систематически. Образуются большие группы. Что-то точно они друг у друга копируют, да и вообще сама идея мне кажется заразительной. Александр Верховский директор информационно-аналитического центра «Сова» директор информационно-аналитического центра «Сова»

Специалист добавляет, что одна вещь, которая характерна для всех подобных движений —агрессия в них всегда односторонняя и направлена со стороны мужчин к женщинам. Верховский не исключил, что могут встретиться и обратные примеры, но ему они не известны.

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