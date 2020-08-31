Суд проверит законность премий депутатов Серпухова

https://static.news.ru/photo/1fccf074-eb9a-11ea-8e37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Серпухове инициирована проверка в связи с подозрением о неправомерном обогащении местных депутатов.

Некоторые СМИ сообщили, что 39 депутатов из Серпухова сами себе назначали премию на протяжении 14 лет. По неподтверждённой информации, сумма премии достигала 17 тысяч рублей, — сообщает «Радио 1» со ссылкой на администрацию городского округа.

Прокуратура подала иск в местный суд об определении законности подобных выплат и взыскании неправомерного обогащения с членов Совета депутатов городского округа Серпухов, отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд взыскал с бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его семьи недвижимость и имущество на один миллиард рублей неподтверждённых доходов. Шестун был арестован в 2018 году, его обвинили в мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности.