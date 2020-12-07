«Спутник» напролом: почему врачи боятся вакцинироваться от COVID-19

Президент Владимир Путин на днях поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19, с 4 декабря она стартовала в Москве, на подходе и другие регионы. Будет ли реальная польза от введения новой вакцины или же меры властей направлены на обогащение производителей.

Сама по себе программа вакцинирования является прогрессивной и правильной, как, например, доступная система прививок от гриппа. Однако, в отличие от последних, отечественные вакцины против коронавируса «Спутник V», которые собираются ставить россиянам, ещё не до конца прошли испытания, их результативность и побочные действия оставляют много вопросов.

Последнее время претензии возникают к принудительному вакцинированию, про которое говорят работники системы здравоохранения и госучреждений, несмотря на то что чиновники это отрицают. NEWS.ru выяснил, как помимо борьбы за здоровье нации руководители тех или иных госучреждений могут гнаться с внедрением «Спутника V» не только за статистическими показателями, но и преследовать цели экономии бюджета.

Уколоться и забыться

В начале декабря правозащитница Марина Литвинович на своей странице в Facebook сообщила , что «в московских поликлиниках начали массово увольняться врачи — из-за обязательной прививки на коронавирус».

Помощница депутата Мосгордумы Сергея Митрохина Мария Чуприна рассказывала , что в столичной поликлинике № 3, которую возглавляет единоросс Елена Самышина, одномоментно уволилось 11 врачей. По словам Чуприной, причины ухода врачей по собственному желанию неизвестны, но «2 октября этого года вышел приказ об обязательной вакцинации всех работников поликлиники против COVID-19».

Позднее московские власти заверили , что сообщения о сокращении медперсонала в поликлинике № 3 «не имеют под собой никаких оснований» и доступность помощи в учреждении «находится на высоком уровне».

Информация о принуждении сотрудников к вакцинации абсолютно не соответствует действительности. Решение о вакцинации сотрудники принимают добровольно. Приказ, который распространяется в Интернете, говорит лишь о необходимости обеспечить сам процесс вакцинации и создания максимально комфортных условий для ее проведения, а также необходимости разъяснительной работы. Москва один из немногих регионов, где сотрудникам медицинских учреждений предоставлена возможность сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, — говорится в опровержении на сайте комплекса социального развития Москвы.

В комментарии NEWS.ru один из бывших сотрудников медучреждения на условиях анонимности заверил, что уволился «из-за всего этого» и теперь не может трудоустроиться. Как сообщила Мария Чуприна, всего из поликлиники № 3 «в течение месяца ушло около 40 врачей, это чуть меньше половины коллектива».

Жители начали разбираться с этой проблемой, ведь они лишились медпомощи, они не могли записаться к профильным специалистам, также врачи, к которым они ходили много лет, ушли. Потом врачи тайно, потому они хотят ещё дальше работать в медсистеме, начали говорить, что вышел приказ о том, что поступила вакцина от COVID-19 и необходимо вакцинироваться. В случае если люди отказывались, они были вынуждены писать [заявления об увольнении] по собственному. Мы общались с главврачом этой поликлиники, она, конечно же, это всё отрицает. Тем не менее факт есть факт: врачи уволены, приказ есть, несмотря на то что врач уверяет, что это совершенно не так. Я предполагаю, что такие случаи сейчас начнутся по всей стране. Потому что на изготовление вакцины было потрачено немалое количество денег, и важно теперь показать для граждан России и для других стран, что она эффективна, что мы впереди планеты всей и что мы удачно сможем побороть коронавирус. Всё это будет сопровождаться медийными вещами — уже есть примеры, что вакцинируются публичные люди, но, правда, это не всегда удачно получается. В первую очередь под ударом [принудительной вакцинации] окажутся бюджетники — врачи, учителя и относительно зависимые от государственной системы люди. При этом если люди будут отказываться, они будут терять минимум комфортные условия, максимум — работу. Мария Чуприна помощник депутата Мосгордумы Сергея Митрохина помощник депутата Мосгордумы Сергея Митрохина

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Она обращает внимание на случаи, когда люди после вакцинации «Спутником V» подхватывали коронавирусную инфекцию. За последнее время об этом сообщали и те, кто участвовал в испытаниях препарата: журналист Алексей Пивоваров, депутат Госдумы Валерий Гартунг. После того как COVID-19 заразились привитые отечественной вакциной врачи из Алтайского края, в Минздраве РФ предположили, что у них якобы не успел выработаться иммунитет. Всего, по данным директора Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадима Тарасова, таких случаев около 20 , хотя заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла , что только в столице 273 человека заболели после укола «Спутником V». Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключал, что некоторые участники исследований были инфицированы, потому что могли получить плацебо вместо вакцины.

Кроме того, по данным издания Baza, добровольцев, которые получили плацебо, отказываются прививать настоящим препаратом. На старте испытаний, говорится в публикации, было сказано, что четверти добровольцев вместо вакцины введут обычный физраствор. Что именно вкололи участнику, проверить можно было только через 21 день после второй инъекции, сдав тест на антитела. Но затем «выяснилось, что добровольцам, получившим плацебо, нужно ждать вакцину ещё 180 дней» (данный срок участия в исследованиях указывался в сообщении Минздрава РФ ещё в сентябре).

Непонятно, почему это [заражение участников исследований] происходит — это плацебо или вакцина не работает. На мой взгляд, вакцина пока ещё сырая и может быть опасна. И непонятно, как она может помочь, учитывая то, что вирус мутирует. Ещё к тому же вакцина двухэтапная и много ограничений. Голикова заявила, что нельзя 42 дня употреблять алкоголь. Многие уже смеются по этому поводу, что она так специально сказала, чтобы потом, если что, заявить, что люди сами виноваты, — комментирует Чуприна.

Сергей Булкин/NEWS.RU

По её мнению, «принуждение к вакцинации незаконно», но поскольку это «происходит кулуарно, на словах, очень сложно это доказать потом». Помощница столичного депутата предполагает, что «у главврачей стоит задача вакцинировать всех своих сотрудников и они будут этого добиваться любыми способами», но чтобы не подставлять себя, они «будут документально максимально не подтверждать».

Ещё в октябре на принуждения медработников отреагировала лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она приводила копию приказа руководства столичной поликлиники № 214, обращая внимание на то, как сотрудникам «при отказе от вакцинации непроверенной вакциной» грозят «какой-то непонятной личной ответственностью».

Ответственности за тяжёлые осложнения, которые уже выявили у медперсонала после прививки, никто нести не будет <...>. Власти ищут пути снижения нагрузки на систему здравоохранения, и их рвение вполне понятно, но достигать своих целей наши правители ни в коем случае не должны за счёт вашего здоровья, ваших свобод, нарушения закона и принуждения к участию в качестве подопытных кроликов в этих государственных экспериментах, — отмечала Васильева.

Невыплаты страшнее болезни?

Оргсекретарь профсоюза медработников «Действие» Александр Золотарёв в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявил, что реальных фактов принуждения к вакцинации у них в организации не наблюдают. При этом данная тема волнует подавляющее большинство их активистов в различных регионах России не только из-за сомнения в качестве препарата, но и по экономическим причинам.

Первый момент — медики обеспокоены тем, проводились ли соответствующие клинические исследования этой вакцины. Второй момент — медики переживают, будут ли они после вакцинации иметь право на различные доплаты: в случае заболевания COVID-19, страховые, в период работы с коронавирусными пациентами, будут ли выдавать в соответствующем объёме средства защиты, будут ли анализы у них брать на коронавирус. Это и так сейчас приходится добиваться с трудом. Велика вероятность, что всего этого не будет после вакцинации. То есть в случае заражения медиков COVID-19 руководство больниц будет говорить, что это у вас другое, потому что вы вакцинированы. Соответственно и положенные деньги за заражение на рабочем месте не будут выплачивать. Средства защиты тоже могут хуже выдавать, утверждая, что у медиков иммунитет от вакцинации. Александр Золотарёв оргсекретарь профсоюза медработников «Действие» оргсекретарь профсоюза медработников «Действие»

Представитель профсоюза «Альянс врачей» Наталья Эйсмонт также полагает, что многие медики не хотят вакцинироваться из-за опасений, что в случае заражения им не станут давать доплату, а также сомнений в качестве «Спутника V», от которого «не очень хорошо вырабатываются антитела».

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По нормативам медиков раз в неделю нужно обследовать на антитела. Этого не делается, потому что анализы слишком дорогие по сравнению с ПЦР. Чтобы понять эффективность вакцины, нужно исследовать титр антител иммуноглобулина IgG — перед и после вакцинации. Если их не было, они должны появиться в достаточном количестве. Но никто не знает, какое количество иммуноглобулина IgG достаточно для нормального иммунитета — 13, 100 или 300. Была публикация исследований вакцины «Спутник V» — её отправили в европейскую штаб-квартиру ВОЗ на оценку, но в общем доступе нет научных публикаций по всем фазам исследований. Но по международным стандартам должны быть публикации. Анализы на антитела во время исследований брали не у всех испытуемых. А сейчас во время вакцинации не берут вообще. Наталья Эйсмонт лидер профсоюза «Альянс врачей» в Свердловской области лидер профсоюза «Альянс врачей» в Свердловской области

Собеседница NEWS.ru полагает, что кроме «Спутника V» необходимо исследовать и в случае подтверждения их действенности использовать другие вакцины. Для того чтобы понимать, кому какой препарат показан или противопоказан, должен быть научный подход, «а не так, чтобы всем одно и то же», подчёркивает Эйсмонт.

Ранее по соцсетям и СМИ распространялись данные о том, что участвовать в испытаниях «Спутника V» принудительно заставляли не только медработников, но и сотрудников других бюджетных учреждений. Например, в октябре и ноябре журналисты Reuters посетили 13 клиник, где можно сделать прививку от коронавируса, и поговорили с 32 участниками тестирования препарата, из которых только 23 человека оказались настоящими добровольцами. В числе «принуждённых» якобы оказались сотрудники детсадов и школ, однако в столичном департаменте образования эти данные опровергли .

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отчитываясь перед главой кабмина Михаилом Мишустиным, всего за 5–6 декабря в столице от COVID-19 привилось около двух тысяч человек. С 4 декабря в городе была открыта «электронная запись групп риска — в первую очередь это работники здравоохранения, образования и социальных служб».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.