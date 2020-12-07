«Спутник» напролом: почему врачи боятся вакцинироваться от COVID-19

Президент Владимир Путин на днях поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19, с 4 декабря она стартовала в Москве, на подходе и другие регионы. Будет ли реальная польза от введения новой вакцины или же меры властей направлены на обогащение производителей.
Сама по себе программа вакцинирования является прогрессивной и правильной, как, например, доступная система прививок от гриппа. Однако, в отличие от последних, отечественные вакцины против коронавируса «Спутник V», которые собираются ставить россиянам, ещё не до конца прошли испытания, их результативность и побочные действия оставляют много вопросов.
Последнее время претензии возникают к принудительному вакцинированию, про которое говорят работники системы здравоохранения и госучреждений, несмотря на то что чиновники это отрицают. NEWS.ru выяснил, как помимо борьбы за здоровье нации руководители тех или иных госучреждений могут гнаться с внедрением «Спутника V» не только за статистическими показателями, но и преследовать цели экономии бюджета.
Уколоться и забыться
В начале декабря правозащитница Марина Литвинович на своей странице в Facebook
Помощница депутата Мосгордумы Сергея Митрохина Мария Чуприна
Позднее московские власти
Информация о принуждении сотрудников к вакцинации абсолютно не соответствует действительности. Решение о вакцинации сотрудники принимают добровольно. Приказ, который распространяется в Интернете, говорит лишь о необходимости обеспечить сам процесс вакцинации и создания максимально комфортных условий для ее проведения, а также необходимости разъяснительной работы. Москва один из немногих регионов, где сотрудникам медицинских учреждений предоставлена возможность сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, — говорится в опровержении на сайте комплекса социального развития Москвы.
В комментарии NEWS.ru один из бывших сотрудников медучреждения на условиях анонимности заверил, что уволился «из-за всего этого» и теперь не может трудоустроиться. Как сообщила Мария Чуприна, всего из поликлиники № 3 «в течение месяца ушло около 40 врачей, это чуть меньше половины коллектива».
Жители начали разбираться с этой проблемой, ведь они лишились медпомощи, они не могли записаться к профильным специалистам, также врачи, к которым они ходили много лет, ушли. Потом врачи тайно, потому они хотят ещё дальше работать в медсистеме, начали говорить, что вышел приказ о том, что поступила вакцина от COVID-19 и необходимо вакцинироваться. В случае если люди отказывались, они были вынуждены писать [заявления об увольнении] по собственному. Мы общались с главврачом этой поликлиники, она, конечно же, это всё отрицает. Тем не менее факт есть факт: врачи уволены, приказ есть, несмотря на то что врач уверяет, что это совершенно не так. Я предполагаю, что такие случаи сейчас начнутся по всей стране. Потому что на изготовление вакцины было потрачено немалое количество денег, и важно теперь показать для граждан России и для других стран, что она эффективна, что мы впереди планеты всей и что мы удачно сможем побороть коронавирус. Всё это будет сопровождаться медийными вещами — уже есть примеры, что вакцинируются публичные люди, но, правда, это не всегда удачно получается. В первую очередь под ударом [принудительной вакцинации] окажутся бюджетники — врачи, учителя и относительно зависимые от государственной системы люди. При этом если люди будут отказываться, они будут терять минимум комфортные условия, максимум — работу.
Она обращает внимание на случаи, когда люди после вакцинации «Спутником V» подхватывали коронавирусную инфекцию. За последнее время об этом сообщали и те, кто участвовал в испытаниях препарата: журналист Алексей Пивоваров, депутат Госдумы Валерий Гартунг. После того как COVID-19 заразились привитые отечественной вакциной врачи из Алтайского края, в Минздраве РФ предположили, что у них якобы не успел выработаться иммунитет. Всего, по данным директора Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадима Тарасова, таких случаев
Кроме того, по данным издания Baza, добровольцев, которые получили плацебо,
Непонятно, почему это [заражение участников исследований] происходит — это плацебо или вакцина не работает. На мой взгляд, вакцина пока ещё сырая и может быть опасна. И непонятно, как она может помочь, учитывая то, что вирус мутирует. Ещё к тому же вакцина двухэтапная и много ограничений. Голикова заявила, что нельзя 42 дня употреблять алкоголь. Многие уже смеются по этому поводу, что она так специально сказала, чтобы потом, если что, заявить, что люди сами виноваты, — комментирует Чуприна.
По её мнению, «принуждение к вакцинации незаконно», но поскольку это «происходит кулуарно, на словах, очень сложно это доказать потом». Помощница столичного депутата предполагает, что «у главврачей стоит задача вакцинировать всех своих сотрудников и они будут этого добиваться любыми способами», но чтобы не подставлять себя, они «будут документально максимально не подтверждать».
Ещё в октябре на принуждения медработников
Ответственности за тяжёлые осложнения, которые уже выявили у медперсонала после прививки, никто нести не будет <...>. Власти ищут пути снижения нагрузки на систему здравоохранения, и их рвение вполне понятно, но достигать своих целей наши правители ни в коем случае не должны за счёт вашего здоровья, ваших свобод, нарушения закона и принуждения к участию в качестве подопытных кроликов в этих государственных экспериментах, — отмечала Васильева.
Невыплаты страшнее болезни?
Оргсекретарь профсоюза медработников «Действие» Александр Золотарёв в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявил, что реальных фактов принуждения к вакцинации у них в организации не наблюдают. При этом данная тема волнует подавляющее большинство их активистов в различных регионах России не только из-за сомнения в качестве препарата, но и по экономическим причинам.
Первый момент — медики обеспокоены тем, проводились ли соответствующие клинические исследования этой вакцины. Второй момент — медики переживают, будут ли они после вакцинации иметь право на различные доплаты: в случае заболевания COVID-19, страховые, в период работы с коронавирусными пациентами, будут ли выдавать в соответствующем объёме средства защиты, будут ли анализы у них брать на коронавирус. Это и так сейчас приходится добиваться с трудом. Велика вероятность, что всего этого не будет после вакцинации. То есть в случае заражения медиков COVID-19 руководство больниц будет говорить, что это у вас другое, потому что вы вакцинированы. Соответственно и положенные деньги за заражение на рабочем месте не будут выплачивать. Средства защиты тоже могут хуже выдавать, утверждая, что у медиков иммунитет от вакцинации.
Представитель профсоюза «Альянс врачей» Наталья Эйсмонт также полагает, что многие медики не хотят вакцинироваться из-за опасений, что в случае заражения им не станут давать доплату, а также сомнений в качестве «Спутника V», от которого «не очень хорошо вырабатываются антитела».
По нормативам медиков раз в неделю нужно обследовать на антитела. Этого не делается, потому что анализы слишком дорогие по сравнению с ПЦР. Чтобы понять эффективность вакцины, нужно исследовать титр антител иммуноглобулина IgG — перед и после вакцинации. Если их не было, они должны появиться в достаточном количестве. Но никто не знает, какое количество иммуноглобулина IgG достаточно для нормального иммунитета — 13, 100 или 300. Была публикация исследований вакцины «Спутник V» — её отправили в европейскую штаб-квартиру ВОЗ на оценку, но в общем доступе нет научных публикаций по всем фазам исследований. Но по международным стандартам должны быть публикации. Анализы на антитела во время исследований брали не у всех испытуемых. А сейчас во время вакцинации не берут вообще.
Собеседница NEWS.ru полагает, что кроме «Спутника V» необходимо исследовать и в случае подтверждения их действенности использовать другие вакцины. Для того чтобы понимать, кому какой препарат показан или противопоказан, должен быть научный подход, «а не так, чтобы всем одно и то же», подчёркивает Эйсмонт.
Ранее по соцсетям и СМИ распространялись данные о том, что участвовать в испытаниях «Спутника V» принудительно заставляли не только медработников, но и сотрудников других бюджетных учреждений. Например, в октябре и ноябре журналисты Reuters
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отчитываясь перед главой кабмина Михаилом Мишустиным, всего за 5–6 декабря в столице от COVID-19 привилось около двух тысяч человек. С 4 декабря в городе была открыта «электронная запись групп риска — в первую очередь это работники здравоохранения, образования и социальных служб».
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.