Кажется, уже всем понятно, что происходит с государственной системой здравоохранения — низкие зарплаты, переработки, урезание финансирования, закрытия стационаров и прочие проявления пресловутой «оптимизации». На фоне обычных медучреждений лечение в «железнодорожных» больницах считалось более качественным, а то и самым передовым. Но из разных субъектов приходят тревожные новости о том, что отраслевым клиникам РЖД и их подразделениям подчас выпадает такая же нелёгкая участь, как государственным и муниципальным. В некоторых населённых пунктах «железнодорожные» лечебные центры частично или полностью закрываются, а их сотрудники лишаются работы, что подчас объясняется избавлением от непрофильных активов. NEWS.ru разбирался, так ли это на самом деле.

Сокращения во имя развития?

В марте 2019 года кабмин утвердил долгосрочную программу развития ОАО «РЖД» до 2025 года. В этом объёмном документе говорится про «повышение эффективности деятельности» компании, которое, в частности, подразумевает «повышение производительности труда» и оптимизацию «в том числе за счёт реализации непрофильных активов».

В долгосрочной программе указано, что по состоянию на 30 июня 2018 года списочная численность работников холдинга РЖД (туда входят подразделения «РЖД-Медицина» — железнодорожные клиники, и компания «РЖД-Здоровье», курирующая ведомственные санатории) составляла 921,2 тысячи человек, в том числе ОАО «РЖД» — 759,7 тысячи.

Для достижения стратегических целей «РЖД» и с учётом целевого периметра холдинга в 2025 году при прогнозном уровне объёма работы и параметров роста производительности труда <...> списочная численность работников холдинга [к 2025 году] составит 848,4 тысячи человек, в том числе ОАО «РЖД» — 709 тысяч человек, — написано в программе.

Таким образом, за семь лет сокращение персонала государственной монополии составит 6,67%, а всего холдинга — 7,9%. В компании объясняют это объединением функционала разных профессий и внедрением новых технологий.

На начало 2018 года РЖД имели отношение к 125 акционерным обществам. Из них решением советом директоров компании 59 включены в реестр непрофильных активов и к 2025 году акционерное общество намерено перестать быть их учредителем. В числе «непрофильных» оказалось и АО «РЖД-Здоровье», которое владеет 19 «железнодорожными» санаториями в разных регионах.

Санаторий «Жемчужина Зауралья» АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Как сообщила NEWS.ru представитель пресс-службы РЖД Юлия Королёва, эти здравницы в компании сочли избыточными, из-за чего монополия выставит их на торги.

«РЖД» планируется продажа в 2020 году в качестве непрофильного актива на аукционе 100% компании «РЖД-Здоровье», владеющей 19 санаториями. Данный актив является для компании избыточным, т.к. на данный момент до 60% отдыхающих этих санаториев не являются сотрудниками РЖД. А основная задача в концепции здравоохранения — сохранение и поддержание здоровья железнодорожников, — подчеркнула Королёва.

В программе развития компании до 2025 года указано, что «в связи с экономической нецелесообразностью» только одно учреждение планируют передать в муниципальную собственность. Речь идёт о больнице на станции Юктали Амурской области. Это несколько «не бьётся» с тревожными сводками из регионов.

Истории болезни

С начала 2020 года был закрыт роддом при Дорожной клинической больнице РЖД в Саратове. В местных СМИ проходила информация о том, что железные дороги якобы собираются «постепенно закрывать все свои больницы», а в городе после роддома на очереди детское отделение.

В феврале пресс-служба РЖД опровергла эту информацию, но подтвердила ликвидацию роддома, который по данным NEWS.ru, пользовался в регионе популярностью.

Никаких решений по поводу дальнейшего сокращения количества отделений в Частном учреждении здравоохранения «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Саратов», а тем более её полной ликвидации не принималось. В настоящий момент сокращено только акушерское отделение (родильный дом) в связи с отсутствием потребности Саратовской области в акушерских койках, — заявили в компании.

Начальник Приволжской дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Иван Емельдяжев в свою очередь пообещал, что на месте закрытого отделения появится некая «база для оказания новых высокотехнологичных видов медицинской помощи».

Весной 2019 года тревогу забили жители магнитогорского посёлка Железнодорожников, обеспокоенные слухами о закрытии единственной в этом отдалённом микрорайоне поликлиники — филиала узловой больницы РЖД на станции Карталы. Люди начали собирать подписи против оптимизации, полагая, что ОАО «РЖД» не хочет содержать четырёхэтажное здание и сотрудников медицинского центра. Первоначально власти Челябинской области в лице главы регионального минздрава Сергея Приколотина и его подчинённых пытались представить дело таким образом, что всё это якобы слухи. При этом чиновники признавали, что закрытие учреждения может принести гражданам сложности, поскольку людям придётся ездить к врачам в другую часть города.

Четырёхэтажное здание поликлиники рассчитано на ежедневный приём 375 пациентов Yandex Maps

В конце января 2020 года челябинский губернатор Алексей Текслер побывал в поликлинике и объявил, что регион заберёт здание на свой баланс с сохранением профиля. Медработникам же было предложено перейти из структуры РЖД в новое юридическое лицо.

В свою очередь в Южно-Уральской железной дороге (филиал РЖД) пообещали, что после избавления от данного объекта, «для машинистов и их помощников будет организован врачебный здравпункт в эксплуатационном локомотивном депо станции Магнитогорск-Грузовой», а другие работники компании «будут проходить медосмотры в поликлинике на станции Карталы и в мобильном пункте Челябинской дорожной больницы».

Ещё одним очага напряжения в Челябинской области был город Златоуст. Там с 2018 года перестал работать круглосуточный стационар и несколько отделений местной железнодорожной больницы. Тамошнее телевидение отмечало, что «после решения руководства РЖД о её (больницы. — прим. ред) закрытии, хорошие здания простаивают без дела, в то время как врачи и пациенты некоторых городских больниц вынуждены мириться с катастрофическими условиями». Для этого, как отмечали региональные чиновники, было необходимо выкупить у транспортной компании помещения, либо выпросить передать их городу безвозмездно.

По округу и так обеспеченность 15 % врачами. Больница работала хорошо, профессиональные врачи. Мы не просим в безвозмездное пользование, Минздрав готов купить. Чтобы разместить потом профильные отделения, — комментировала замглавы Златоустовского городского округа по социальным вопросам Ольга Иванова.

В феврале 2019 года под угрозой закрытия оказался филиал поликлиники РЖД на станции Ожерелье — амбулатория в посёлке Павелец Рязанской области. В транспортной монополии сочли его убыточным.

Претензионный контингент для нашего населения там составляет 80 человек работающих железнодорожников. В отношении передачи — мы готовы её передать, но инициатором передачи должна выступить местная администрация. Мы говорили главе администрации — пишите, если вам нужно, — цитирует ГТРК «Ока» начальника Московской дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Леонида Титаренко.

Местные жители уверяли, что администрация не торопится принимать здание на баланс муниципалитета, поскольку поликлиника отапливается дорогостоящим электричеством, к тому же чиновники посетовали на то, что осенью 2018 года в посёлке открылся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), которого для полуторатысячного посёлка и ещё примерно такого же количества людей из соседних деревень, якобы, достаточно.

В конце февраля 2019 года местная телекомпания передавала, что оптимизация железнодорожной амбулатории привела к столпотворениям в местном ФАПе, куда, по словам жителей, врачи приезжают раз в неделю.

Сотрудник Дорожной клинической больницы у пассажирского поезда Кирилл Кухмарь/ТАСС

Похожая ситуация приключилась в марте 2019 года в городе Бикин Хабаровского края. Местную поликлинику РЖД (филиал хабаровской клинической больницы «РЖД-Медицина») собрались закрыть из-за убыточности, а её здание, якобы, не отвечало санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как сообщала глава комитета краевого Заксобрания по соцзащите населения и здравоохранению Ирина Штепа, поликлиника в Бикине обслуживает около 2000 пациентов.

Закрытие поликлиники повлечёт за собой дополнительную нагрузку на районную больницу, есть опасения, что не весь персонал поликлиники трудоустроят, а работники РЖД будут вынуждены на медосмотр выезжать в Хабаровск, что занимает гораздо больше времени, сил и финансовых средств, — подчеркнула парламентарий.

Представитель Дальневосточной дирекции здравоохранения РЖД Тарас Кононенко заявил, что работа учреждения проходит в нарушение санитарных норм и правил. По его словам, к поликлинике прикреплено 1406 человек взрослого населения, а количество ставок медиков якобы «превышает установленные нормы». Представитель монополии пообещал, что учреждение будет превращено во врачебный пункт, где терапевт и средний медперсонал будут принимать железнодорожников. Остальных сотрудников собирались переводить в другие учреждения здравоохранения края.

Глава города Марина Мануйлова подчёркивала, что закрытие поликлиники привело к недовольству граждан.

В Хабаровском крае это, как и в Челябинской области, не первый подобный случай. Так, в начале 2017 года подразделение Дорожной клинической больницы на станции Хабаровск-1 — поликлиника на станции Вяземская прекратила оказывать медпомощь жителям города Вяземского в рамках программы ОМС. В учреждении остались работать фельдшер и психолог для обслуживания лишь работников РЖД. Остальные сотрудники поликлиники (около 40 человек) получили уведомления об увольнении.

Алексей Даничев/РИА Новости

Как рассказывала местный депутат Елена Полканова, ближайшая поликлиника расположена в другой части города, до которой не ходит транспорт. Это, по её мнению, усугубило ситуацию в населённом пункте, где наблюдается упадок инфраструктуры и массовая миграция молодёжи.

Копейки и триллионы

Примечательно, что на фоне отказа от обслуживания всего населения в ряде городов и превращению поликлиник в медпункты для железнодорожников, несколько лет назад в РЖД анонсировали несколько другое.

Так в апреле 2016 года на медицинском совете РЖД в Ярославле вице-президент холдинга Дмитрий Шаханов заявлял, что отраслевая медицина РЖД «не просто правильно сформирована, её надо сохранять». Тогда же было объявлено, что услуги более сотни больниц и 70 поликлиник РЖД будут доступными по полисам ОМС.

Наша задача сейчас — максимально постараться привлечь ОМС, при этом надо работать с каждым субъектом федерации, найти те точки соприкосновения, которые бы удовлетворяли и субъекты федерации, и, безусловно, являлись бы существенным дополнительным доходом для нас, — говорил Шаханов на форуме в Ярославле.

В пресс-службе железнодорожной корпорации NEWS.ru не стали рассказывать о перспективах ведомственной сети здравоохранения, однако информированный источник в структуре «РЖД-Медицина» признал, что компания прибегает к экономии на больницах и поликлиниках, которые якобы вынуждены «выживать за свой счёт».

Вопрос о надобности того или иного учреждения решается исходя из обстановки в том или ином регионе и, в первую очередь, из наличия спроса. В отдельных случаях приходится сокращать коечный фонд и отказываться от участия в ОМС из-за того, что деньги [за оказание помощи населению по медицинским полисам] приходят с большими опозданиями. И здесь нет вины РЖД, это зависит от Территориальных фондов ОМС. Из-за того, что проплата проходит, например, через год, наши подведомственные медучреждения вынуждены существовать исключительно за счёт платных услуг, а в бедных регионах, особенно в небольших населённых пунктах население деньгами не располагает. Поэтому приходится идти на непопулярные меры, — поделился инсайдом представитель «РЖД-Медицина».

Также наш собеседник признал, что по линии РЖД произошло снижение финансирования ведомственных клиник. Оно также сказалось на ситуации, хотя оптимизация расходов прописана в стратегии развития монополии как способ «лечения» не только отраслевой медицины.

Лидер профсоюза медработников «Действие» обратил внимание, что оптимизация — это общая проблема здравоохранения в РФ и остановить эту политику можно лишь организованным действиями врачей и пациентов.

Проблема в том, что сами программы ОМС у нас в стране убыточны и недофинансированы. Особенно если медучреждение находится в малонаселённом районе. И наоборот: где вокруг огромное количество других больниц и большинство пациентов уходит туда обслуживаться. А [работающие по ОМ железнодорожные] больницы убыточны. Вообще оптимизация в медицине поощрялась на федеральном уровне, закрывались целые больницы, их подразделения в городах и сёлах. И в основе политики оптимизации идёт дефицит финансов, которые закладываются в территориальные программы ОМС. Теперь больницы, в соответствии с новой системой должны зарабатывать деньги, но никто не может заработать и входят в убытки. В прошлом году проблема разрослась, когда в медучреждениях пытались выполнить майские указы президента по повышению зарплат. У больниц возникла долги от 50 до 150 млн рублей, а в рамках целого региона долг мог доходить до 2 млрд рублей. Если бы это были частные больницы, они давно стали бы банкротами. В случае с закрытием поликлиник РЖД, которые чуть ли единственные в городе, население и сами медработники должны начинать общественные компании в защиту этих учреждений. Люди в праве это требовать. А если люди будут слабо требовать, то закрытия пройдут легко и люди лишатся шаговой доступности к системе здравоохранения. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

В профсоюзе «Альянс врачей» уверены, что в железнодорожных лечебницах ситуация для работников здравоохранения в целом лучше, чем в государственных и муниципальных, хотя есть исключение. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказала представитель организации Анастасия Тарабрина.

Поликлиники РЖД по нашей информации все отремонтированы, врачи оттуда не обращаются к нам в профсоюз по поводу размера зарплаты. Пациенты также не жалуются на услуги железнодорожных клиник. Но есть уникальные регионы, такие как Пермский край. Там поликлиника РЖД не в лучшем состоянии, зарплата медиков низкая. Сами сотрудники РЖД там отказались от услуг своей больницы, и заключили договор с городской поликлиникой. Анастасия Тарабрина замруководителя профсоюза «Альянс врачей» замруководителя профсоюза «Альянс врачей»

Объём утверждённой кабмином инвестпрограммы ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы составляет 2,5 трлн рублей, в том числе свыше 820 млрд рублей в нынешнем году. Из этой суммы на здравоохранение и образование будет потрачено 29,1 млрд рублей (1,1% от всех расходов за трёхлетку), в том числе 10,9 млрд рублей в 2020 году или чуть более 1,3% от общей суммы за это время.

Понятно, что система здравоохранения, мягко говоря, не является профильной для холдинга, однако всё время считалась гордостью отрасли. Чтобы понять «на пальцах», как эта сфера менялась количественно, сравним нынешние цифры, представленные на сайте «РЖД-Медицина», и данные 2005 года, обнародованные в Концепции развития здравоохранения ОАО «РЖД» на период до 2010 года.

В настоящее время в железнодорожных клиниках трудится больше врачей, имеющих учёную степень, чем в 2005 году (98 докторов и 839 кандидатов медицинских наук против, соответственно 83 и 547), что может свидетельствовать о бегстве кадров из государственных и муниципальных медучреждений в ведомственные. Однако число медучреждений сокращалось — 173 в 2020 году и 255 (170 больниц, 85 поликлиник) 15 лет назад.

В «РЖД-Медицина» обратили внимание на то, что ситуация с положением подведомственных работников напрямую зависит от субъекта федерации.

Что касается престижа железнодорожных клиник и перехода в них медперсонала из государственных и муниципальных структур, то здесь ситуация разная. В Москве и крупных городах одна тенденция, а в небогатых отдалённых от столицы субъектах наблюдается текучка и нехватка кадров, — объясняет собеседник NEWS.ru.

По его словам, политика государства меняется, и не всегда в пользу здравоохранения, а в условиях рыночной экономики отраслевые больницы могут не успевать за более успешными конкурентами из сферы частной медицины.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.