Пыль в глаза: зачем в АСВ предложили ужесточить поиск «беглых банкиров»

В Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложили координировать работу по расследованию дел о выводе активов из отечественных банков на более высоком уровне, с привлечением Центробанка, финансовой разведки и прокуратуры под кураторством Минфина. NEWS.ru разбирался в предложении и выяснял, какие у него могут быть подводные камни.

Руководитель АСВ Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК рассказал, что считает необходимым координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне. По его словам, у силовых структур есть несколько проблем: перегруженность и ограниченный уровень понимания сложности требуемых процессов.

Истории с банками, с выводами активов — это очень продуманные многоярусные схемы, разобраться в них быстро сложно. Опыт у правоохраны нарабатывался годами, — сказал Исаев.

При этом глава АСВ подчеркнул, что он не говорит, что сейчас дела не возбуждаются и реально не расследуются, как раз наоборот, но «было бы неплохо, чтобы эта работа в целом была на более высоком уровне скоординирована». По словам Исаева, сложность работы с процессами по выводу активов связана с тем, что банкиры заранее готовились к преследованию и противодействию со стороны государственных структур. Они со знанием дела выводят из российской юрисдикции активы.

Когда это история АСВ, правоохранительных органов и сбежавших банкиров — это один уровень. Другой уровень мы видим в ряде других стран, где эта работа централизована, где в ней участвуют соответствующий ликвидатор, как АСВ, и регулятор, и правоохрана, и прокуратура, и в том числе разведка и финмониторинг, и координируется это на более высоком уровне, — объяснил Исаев.

Он предложил Министерство юстиции в качестве координатора, так как в его ведении находятся зарубежные и отечественные судебные процессы.

Судебные процессы за рубежом — это очень дорогая работа, особенно в западных юрисдикциях. У нас постоянно возникает дилемма: либо мы постоянно тратим на это деньги из конкурсной массы, либо мы должны в какой-то момент остановиться, — пожаловался глава АСВ.

По словам Исаева, в других странах к такой работе привлекаются регулятор рынка, прокуратура, финансовая разведка и другие ведомства. И России нужно последовать этому примеру. При этом какие именно страны глава АСВ имеет в виду, он не уточнил.

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Все опрошенные NEWS.ru эксперты в той или иной степени были скептично настроены по отношению к предложению АСВ. Так, директор по стратегии, финансовый эксперт инвестиционной группы «ФИНАМ» Ярослав Кабаков отметил, что в любом случае времена запредельно больших выводов денег за рубеж «беглыми банкирами» прошли.

Таких объёмов и масштаба вывода капитала при банкротстве банков мы в ближайшем будущем уже не увидим. И основной пик уже пройден — банковская система довольно сильно была почищена Регулятором. Соответственно говорить о каких-то масштабных выводах не приходится. У нас сейчас большинство крупнейших банков имеет государственную часть. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «ФИНАМ» директор по стратегии ИК «ФИНАМ»

Также по словам Кабакова, увод процессов в сторону ФСБ, разведки и прочего неизбежно приведет к большему засекречиванию.

Общественность не сможет получать ту или иную статистику. Сейчас мы имеем такую возможность, но доступной статистики с каждым месяцем становится всё меньше. Я имею в виду, что Центральный банк уменьшает количество предоставляемой статистики для аналитиков по макроэкономике. Например, у нас по валюте возникают некоторые сложности, — жалуется финансовый эксперт.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что нужно не «искать оправданий», а делать всё, пользуясь нынешними полномочиями. По его мнению, когда в пример ставят «другие страны», надо оговаривать, что в них, обычно, не жалуются на то, что недостаточно компетенции.

В других странах умеют работать не по заказу какого-то конкретного бенефицианта, в отличии от России. У нас уже есть финансовая разведка, которая называется Росфинмониторинг. Одна из редких структур, которая работает на самом высоком уровне с момента создания. Они в отличии от других органов не "рисуют узоры": не выпячивают себя, не требуют расширения полномочий и так далее. Это именно их компетенция: в сотрудничестве с иностранными государствами выявлять тех, кто выводит деньги и кто занимается криминальным бизнесом. Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков президент Ассоциации российских банков

Тосунян предостерегает от создания «новых структур», так как госаппарат и так «съедает колоссальные средства налогоплательщиков, разрастаясь как рак».

Кстати, Росфинмониторинг никто не разу не обвинял в работе во имя чьих-то личных коммерческих и политических интересов. Они работают просто и аккуратно, а при создании новых органов как раз есть риск, что этого не будет, — говорит президент Ассоциации российских банков.

Ранее в АСВ заявляли, что заключили соглашение с инвестиционной компанией для поиска и взысканию активов бывшего владельца и создателя Международного промышленного банка Сергея Пугачёва. Некогда приближенный к президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину, банкир в настоящее время проживает во Франции. В 2013 году его объявили в розыск по делу о банкротстве Межпромбанка. В беседе с NEWS.ru Пугачёв назвал «полным бредом» предложение АСВ.

У любого юриста предложение главы АСВ вызовет удивление. Ни в какой другой стране не привлекаются все эти органы для подобной работы. Этим занимается конкурсный управляющий и арбитраж. Так же, как у нас сейчас. Когда говорится о том, что Минюст, мол, и так в его введении судебные зарубежные процессы, то это — неправда. Условный "Газпром" нанимает адвокатов и судится сам, Минюст в суд не приходит. Это всё равно, что предложить, чтобы поиском активов занималась аптека и водоканал. Сергей Пугачев экс-президент Межпромбанка экс-президент Межпромбанка

Бывший банкир утверждает, что предложение АСВ — не более, чем попытка пустить пыль в глаза, создать видимость работы. По словам Пугачёва, в компетенцию этой госкорпорации, входящей в структуру ЦБ, даже не входит поиск сбежавших финансистов и выведенных ими активов, тем более суд в иностранных инстанциях.

Представьте, что я в прессе скажу, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин должны заняться делом Межпромбанка. Это примерно то, как звучит предложение главы АСВ. Насколько я знаю, есть риск упразднения их деятельности или ужесточение контроля со стороны ЦБ. Думаю, такими высказываниями они стараются придать себе значимости, — считает Пугачёв.

NEWS.ru не удалось связаться с главой АСВ Юрием Исаевым до выхода материала.