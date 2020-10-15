Писатель Стародубцев арестован по подозрению в совращении малолетней

https://static.news.ru/photo/42d945c8-0f93-11eb-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хорошёвский суд Москвы арестовал писателя Дмитрия Стародубцева на два месяца по подозрению в совращении 11-летней девочки.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Стародубцева меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили ТАСС в суде. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Отмечается, что инцидент, ставший причиной для его задержания, случился в 2007 году. Пострадавшая обратилась в полицию только в феврале 2020 года.

В 1990-е годы Стародубцев стал учредителем Ассоциации рекламных агентств России. С 2002 года он занимается литературной деятельностью, Стародубцев наиболее известен по своим эротическим романам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы Приморья начали проверку распространяемого в соцсетях видео, на котором тренер в раздевалке обнял одну из своих подопечных.