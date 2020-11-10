Пир не вовремя: в Петербурге проводят массовое шоу, несмотря на пандемию

Власти Петербурга устроили 7 и 8 ноября массовое скопление людей на организованном чиновниками фестивале «Чудо света». Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи людей собрались на представление у Петропавловской крепости. Часть из них, по словам очевидцев, была без средств защиты, при этом среди зрителей было много пожилых людей, входящих в зону риска. На этом фоне силовики за «нарушение режима самоизоляции» задержали левых оппозиционеров, решивших отметить 103-ю годовщину Октябрьской революции. NEWS.ru выяснил, как администрация Александра Беглова уже не первый месяц устраивает торжества, пока Северная столица остаётся в лидерах среди российских субъектов по смертности от COVID-19.

«Снаряды ложатся всё ближе и кучнее»

Пандемия не остановила комитет по развитию туризма Петербурга от проведения ежегодного светового шоу «Чудо света». Как сообщил NEWS.ru депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, на организацию торжеств чиновники потратили из средств налогоплательщиков почти 40 млн рублей. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок, где также сказано, что победителем конкурса стало ООО «Триумф», действующее с октября 2012 года. Эту организацию петербургские СМИ называют «одним из наиболее частных поставщиков для комитета по туризму». Портфель государственных и муниципальных контрактов данной компании со штатной численностью в пять сотрудников и уставным капиталом в 12,5 тысячи рублей достиг 450 млн рублей. Примечательным в этой истории является и тот факт, что извещение о конкурсе было размещено на сайте только 27 октября, то есть за 11 дней до начала фестиваля, а контракт, по данным издания Interessant, появился вовсе 3 ноября.

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Судя по многочисленным репортажам и свидетельствам очевидцев, 7–8 ноября возле Петропавловской крепости собирались тысячи горожан и гостей Северной столицы. Многие из них были без средств защиты и не соблюдали санитарную дистанцию, на мероприятие выстраивались огромные очереди. Об этом с возмущением говорит Борис Вишневский.

Фестиваль был задуман заранее, и когда его организовывали, видимо, была более низкая заболеваемость. Увидев, какая заболеваемость сейчас, любой разумный губернатор обратился бы к горожанам, чтобы они смотрели его дистанционно, через Интернет. Но об этом никто не подумал. Хотя не требовалось больших усилий, чтобы понять, что это приведёт к скоплению людей и вряд ли все они будут пользоваться средствами защиты. Для контроля масочного режима и соблюдения дистанции нужно было направить сотню полицейских. Но у нас полицейские есть тогда, когда люди выходят на одиночные пикеты. Тогда сразу приезжают пять автозаков и 20 сотрудников. Борис Вишневский депутат Законодательного собрания Петербурга депутат Законодательного собрания Петербурга

По словам Вишневского, в итоге две ночи подряд люди собирались в огромном количестве и, судя по фотографиям, большинство без масок.

И я боюсь, что это приведёт к увеличению заболевших. Судите сами: за 18 дней суточное число заболевших увеличилось в два раза, а за 36 — в четыре. Это абсолютная геометрическая прогрессия, — подчеркнул парламентарий.

Петербургский журналист и лидер профсоюза «Трудовая Евразия» Дмитрий Жвания сомневается, что фестиваль «Чудо света» следовало отменять. По его мнению, это мероприятие важно для напоминания о том, что с пандемией жизнь не закончилась.

Я бы не спешил оценивать петербургский фестиваль «Чудо света» как пир во время чумы. Ещё неизвестно, что более опасно — депрессия, спровоцированная запретами, или непосредственно инфекция COVID-19. Если весной люди играли в карантин, вспоминая фильмы-антиутопии, то сейчас им не до игр: будущее неясно, доходы упали, цены выросли, многие остались без работы. И фестиваль «Чудо света», как и до этого открытие музеев и кинотеатров, мог помочь людям и дать ощущение того, что жизнь продолжается. Хоть какая-то отдушина. Ведь шоу действительно красивое! Дмитрий Жвания председатель профсоюза «Трудовая Евразия» председатель профсоюза «Трудовая Евразия»

Как отметил Жвания, наблюдать за его проведением можно было издалека, из разных точек, соблюдая дистанцию друг от друга.

У нас гораздо плотнее люди ездят в метро, автобусах, трамваях, электричках. А что взамен? Усилить карантин? Посадить людей под замок? К сожалению, как показывает практика, соблюдение всех мер профилактики — отнюдь не гарантия от заражения коронавирусом. Люди сидят дома, а если выходят в магазин, то едва ли не в костюме химзащиты, и всё равно заболевают! Я вовсе не «ковид-диссидент», но считаю, что перегибать с запретительными мерами не нужно. На мой взгляд, петербургские власти, несмотря на анекдотичные ситуации, в которые попадал губернатор Александр Беглов весной, в общем и целом всё делают правильно, не сажая людей на жёсткий карантин, позволяя им передвигаться, работать, — заявил журналист.

Он уверен, что сейчас ощущение пандемии гораздо сильнее, чем весной, и «снаряды ложатся всё ближе и кучнее», поскольку недавно COVID-19 заболел младший сын и его девушка. Но это, как считает Жвания, «не значит, что вся жизнь в городе должна замереть, а мы все не должны казать носа из дома». Он напомнил, что культурные мероприятия проходили и в блокадном Ленинграде, работали филармония, кинотеатры, а также театры.

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Гулять можно, а протестовать — нет

В оргкомитете фестиваля «Чудо света» попытались представить дело так, будто на фоне пандемии «люди соскучились по ярким впечатлениям и позитивным эмоциям». Чиновники признали, что «на входе в Петропавловку выстроилась длинная очередь, но благодаря отлаженному маршруту и чёткому таймингу каждой из 11 локаций плотного скопления людей удалось избежать». Этому якобы способствовали «дикторский голос, видеоролики, около сотни волонтёров на всей территории фестиваля помогали людям не забывать о соблюдении масочного режима и социальной дистанции».

Не все сразу смогли понять принципиально новый подход создателей светового представления. В соцсетях и некоторых СМИ появились неоднозначные комментарии людей, которые не были на фестивале, относительно рисков при проведении зрелищных мероприятий. Однако в действительности, по многочисленным оценкам очевидцев, организаторам удалось соблюсти все необходимые условия безопасности, — уверяют организаторы.

Гражданский активист из Петербурга Красимир Врански не исключает, что главная цель фестиваля — это «попытка освоить бюджетные средства, которые уже были заложены». Помимо «Чуда света», аналогичная ситуация может быть с расходами налогоплательщиков на публичные мероприятия спортивного характера, а также на приуроченные к новогодним праздникам, отмечать которые на широкую ногу, по мнению собеседника NEWS.ru, не стоит, чтобы не усугублять эпидемиологическую ситуацию в городе.

Также Врански обратил внимание на то, что на фоне массовых гуляний в рамках фестиваля «Чудо света» власти Петербурга запретили левым силам устраивать 7 ноября публичные мероприятия по случаю 103-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Кроме того, силовики пресекли в этот день выступление активистов из организации «Марксистская тенденция». Двоих задержанных — Марию Гусеву и Алексея Петрова, которые вышли на демонстрацию с красными флагами, — доставили в полицию, где на них составили протокол по статье о нарушении «режима самоизоляции».

«Чудо света» отмечают, а коммунистов, знаете ли, гоняют. Они собираются у памятника Ленину и устраивают 7 ноября прогулки вдоль Петровской набережной до «Авроры» на протяжении многих лет. И то, что им как-то препятствуют, — это нелепо. Так [чиновники] решают, что нельзя проявлять гражданскую и политическую активность, а их праздники, на которые надо осваивать деньги, безопасны в том плане, что там никого не трогают. Красимир Врански лидер движения «Красивый Петербург» лидер движения «Красивый Петербург»

Примечательно, что столпотворения в Петропавловской крепости — это уже не первая массовая акция, которую петербургские чиновники устраивают, несмотря на разгул пандемии в городе. Так, в конце октября в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт «На всю оставшуюся жизнь», посвящённый 75-летию Победы и организованный чиновниками муниципалитета Малая Охта.

Судя по видео , дистанцию практически никто из гостей встречи не соблюдал, а маски у собравшихся «закрывают лишь рот и подбородок», хотя большинство из них составляли люди старше 65 лет, входящие в зону особого риска. После того как пользователи соцсетей узнали об этом концерте, они стали резко критиковать власти Северной столицы, заявив о несвоевременности мероприятия. При этом выступившая на концерте депутат-единоросс Вера Сергеева уверяла, что он якобы «прошёл с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований».

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Критически, но не очень

По состоянию на 10 ноября в Петербурге от коронавируса умерли 4243 человека, или 5,82% от 72 911 заразившихся с начала пандемии. По проценту смертности от COVID-19 Северная столица ещё с «первой волны» оказалась в лидерах среди российских субъектов, обгоняя сегодня Дагестан, Новосибирскую и Тульскую области. За последние дни заболевших становится ещё больше, и 2 ноября глава города Александр Беглов признал, что их «критически много», имея в виду, что ежедневный прирост превысил отметку в 900 человек.

Но через день на встрече с президентом Владимиром Путиным он внезапно изменил позицию, сказав , что «ситуация не критическая, но сложная». Однако только за последние сутки был обновлён очередной антирекорд в 1485 граждан, подхвативших коронавирусную инфекцию, заболеваемость которой за месяц выросла в четыре раза. Для изучения этой ситуации и «оказания организационно-методической поддержки властям города» 9 ноября в Петербург прибыли первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева.

Как считает Красимир Врански, «вторая волна» прогнозировалась, «о ней было известно ещё весной», однако «за это время не были приняты необходимые меры, чтобы каким-то образом повлиять на эпидемиологическую ситуацию».

Мы видим нелепые, на мой взгляд, шаги. Например, чтобы только до 23:00 работали какие-то заведения, хотя это вообще ни о чём. То есть на фоне того, что в городе творится полный ад, некие косвенные меры никак не влияют на ситуацию. Талант того или иного руководителя проявляется в кризисных ситуациях, но мы видим, что у нас талантов и чудо-руководителей, к сожалению, нет. Жалко, что из-за некомпетентных, несвоевременных и недостаточных действий и решений чиновников человеческие жизни безвозвратно уходят, — отмечает активист.

Врански также не исключает, что «официальная статистика может „рисоваться“ и „подгоняться“ под какие-то цифры». В связи с этим, говорит он, «возможно, что реальная картина куда хуже, чем даже то, что нам показывают».

Борис Вишневский добавляет, что 9 ноября он проинформировал вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева о том, что в городе сложилась «катастрофическая ситуация с вызовами врача на дом».

Люди тратят многие часы, чтобы дозвониться до поликлиники. Через Интернет записаться тоже невозможно, хотя власти регулярно отчитываются об успешной реализации проекта «Электронное здравоохранение», куда вкладываются сотни миллионов. Он ещё в прошлом году предусматривал создание сервиса электронной записи к врачу, — комментирует парламентарий.

Также он указывает, что в городе возникает «много конфликтных ситуаций, когда медикам отказываются выплачивать компенсации [за работу с коронавирусными пациентами], и вал этих проблем нарастает».

Как говорит Дмитрий Жвания, в Петербурге имеются проблемы с вызовом скорой помощи, с которыми столкнулись члены его семьи, а также «с оказанием медицинской помощи в целом, с госпитализацией, с бесплатными анализами на COVID-19, с получением лекарств, в том числе для больных онкологией». При этом он подчёркивает, что «если концентрироваться только на этом, то можно сойти с ума». Поэтому хорошо, что прошёл фестиваль «Чудо света», уверен Жвания.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.