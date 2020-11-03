Кулаки для профсоюза: лидера бастующих курьеров избили в автозаке

Сопредседатель профсоюза «Курьер» Саид Шамхалов, которого задержали после переговоров с менеджментом агрегатора доставки еды Delivery Club в офисе головной компании Mail.Ru group об улучшении условий труда, рассказал об избиении и угрозах от анонимных силовиков в штатском. На него также составили протокол о якобы участии в несанкционированном митинге. Доставщики еды жаловались на очередные проблемы со штрафами, которые руководство компании в ходе диалога с активистами пообещало устранить. NEWS.ru выяснил, как объединение курьеров, ставшее их инструментом в борьбе за свои права, стало раздражителем для корпоративной бюрократии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беседа с пристрастием

Как рассказывает Саид Шамхалов, после встречи с руководством Delivery Club у выхода из офиса корпорации Mail.ru на Ленинградском проспекте в Северном административном округе (САО) Москвы его встретили около десятка сотрудников полиции и потребовали пройти с ними.

Я отказался идти, выразив желание общаться и отвечать на все вопросы на месте, поскольку у меня от них нет никаких секретов. Ко мне подошёл майор полиции по фамилии Горбунов и повёл в автозак, как он объяснил, «чтобы не привлекать внимания». Он сказал, что меня не задерживают, а хотят проверить документы. Когда меня закинули в автозак, все сотрудники полиции вышли оттуда, и буквально через несколько секунд туда залетели четыре или пять человек в гражданской одежде и в медицинских масках. Они отобрали и выключили телефон, чтобы я не мог записывать происходящее. Саид Шамхалов сопредседатель профсоюза «Курьер» сопредседатель профсоюза «Курьер»

По словам Шамхалова, сначала они хотели, чтобы он дал слово, что больше не будет заниматься профсоюзной деятельностью, но когда не смогли получить от него таких обещаний, схватили его за руки, один затянул капюшон на голову и начал душить, а второй стал наносить побои.

Били по голове, били по рёбрам, били по почкам. Они сказали, что «если вы будете дальше продолжать защищать свои права и права своих коллег, то мы сделаем вашу жизнь невыносимой». Я говорил, что ничего противозаконного не совершал, но их это очень мало волновало, — отметил сопредседатель профсоюза «Курьер».

По словам активиста, во время «беседы» неизвестные интересовались, помогает ли профсоюзу лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, с которым Шамхалов не знаком. Кроме того, у него спрашивали про другого сопредседателя «Курьера» Кирилла Украинцева и попытались извлечь его номер из телефона задержанного, но не смогли, так как на аппарате имеется пароль.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увидев, что активист настроен решительно, визави Шамхалова, по его словам, стали высказывать расистские суждения в адрес курьеров из Киргизии и Узбекистана, а также дали понять, что лидер профсоюза создаёт проблемы на территории САО. Также они посоветовали ему и его коллегам решать вопросы, собираясь, например, на Красной площади или у Дома правительства.

Когда неизвестные вышли из автобуса, я потребовал от полицейских данные этих лиц, но они сделали вид, что я был в автозаке один, никто ко мне не приходил и не бил. Затем меня повезли в отделение, где составили два протокола, — продолжает Шамхалов.

В одном из протоколов написано, что вечером 30 октября он пришёл к офису Mail.ru «в составе группы граждан количеством около 135 человек» и, якобы «игнорируя разъяснения сотрудников полиции, агитировал граждан <...> не расходиться, призывал добиться выплаты заработной платы курьерам». Таким образом, как сказано в документе, профсоюзный лидер «добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга».

На самом деле эта информация не соответствует действительности. Я пришёл в компанию, меня встретили представители Mail.Ru, мы прошли в офис компании, потом зашли в зал пресс-конференций, где к нам вышел первый заместитель гендиректора Marl.Ru group Владимир Габриелян, с которым мы обсудили проблемы, которые существуют в нашей сфере, — отмечает Шамхалов.

Когда его выпустили из отделения, он поехал в травмпункт столичной больницы № 6 и снял побои. В заключении медиков указано, что у лидера профсоюза «Курьер» ушибы грудной клетки, левого плеча и мягких тканей головы, а также сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Давление на фоне понимания

Адвокат Антон Камалтынов, сотрудничающий с профсоюзом «Курьер», уточнил, что 30 октября в ОМВД по Хорошёвскому району Москвы составили на Саида Шамхалова протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Также активисту вручили уведомление о составлении в отношении него протокола по ч.2 ст. 20.2 КоАП («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления»).

Данная позиция правоохранительных органов вызывает определённое непонимание со стороны защиты и, конечно, мы будем использовать все законные способы для того, чтобы доказать невиновность моего доверителя в совершении вменяемых деяний. Кроме того, мой доверитель сообщил, что по пути в отдел полиции неизвестными лицами было применено психическое и физическое насилие. Мы полагаем, что данная ситуация является полностью неприемлемой. По данному факту мы будем подавать заявление о совершении преступления в отношении моего доверителя. Антон Камалтынов адвокат адвокат

Как сообщают в пресс-службе профсоюза «Курьер», Саида Шамхалова обещали поместить в список экстремистов, если он не прекратит общественную деятельность.

Мы считаем недопустимым подобное давление из-за активной профсоюзной деятельности и не собираемся её останавливать. Будем добиваться уголовного наказания в отношении преступников, избивших Саида Шамхалова, и продолжим требовать справедливости любыми законными методами, — говорится в заявлении профсоюза.

Там отметили, что встреча бастующих курьеров с руководством Mail.Ru дала понимание, что часть предложений по снижению штрафной нагрузки на работников доставки еды будет передана руководству компании 12 ноября, а Владимир Габриелян «пообещал за шесть-восемь недель исправить работу приложения».

Также была достигнута договорённость о том, что Delivery Club пересмотрит систему штрафов, связанных с непринятием заказов не из своей зоны, а также введут ограничения по весу для заказов из магазинов, — резюмировали в профсоюзе.

В пресс-службе Delivery Сlub NEWS.ru заявили, что состоявшаяся 30 октября встреча руководства компании с группой курьеров «прошла абсолютно конструктивно».

Мы ответили на вопросы курьеров и договорились о нескольких изменениях. В частности, о пересмотре системы мотивации и введении ограничения по весу заказов из продуктовых магазинов. Мы также проведём коммуникацию с партнёрами, поскольку курьеры сообщили о плохом отношении сотрудников ресторанов, — заявил представитель компании.

Также в Delivery Сlub утверждают, что не являются инициаторами силового решения разногласий и не обращались в полицию в связи с протестами курьеров.

Мы всегда открыты для обратной связи, не видим никаких проблем в прошедшей 30 октября встрече. Напротив, мы считаем её информативной и полезной как для нас, так и для самих курьеров, — резюмировали в Delivery Сlub.

Редакция NEWS.ru также обратилась в столичный главк МВД с просьбой прокомментировать инцидент с задержанием и избиением Саида Шамхалова. Однако там не смогли оперативно ответить на запрос.

Anton Belitsky/Global Look Press

Курьеры Delivery Club в Москве решили 30 октября выступить против «людоедской системы штрафов», отнимающей, по их словам, весомую часть заработка.

Бывают и такие дни, когда, отработав 12 часов на ногах, пройдя более 30 км под ветром и дождём, мы отрабатываем в минус. Остаёмся должны компании. Такой беспредел происходит не только в Москве, но и в Казани, Петербурге, Саратове, Омске и в других городах, — отмечали в профсоюзе.

Активисты обратили внимание на то, что курьерам приходится брать дополнительные смены, чтобы покрыть убытки в виде штрафов.

За один доставленный заказ мы получаем 150 рублей, а если нам прилетает заказ не из нашей зоны доставки, до которого добираться 10-12 км, то мы его не принимаем и получаем штраф 300 рублей, и он остаётся, даже если этот заказ соглашается везти другой курьер. За три смены нам порой прилетает до 12 штук таких штрафов, — комментировали в организации.

Профсоюз заявил коллективные требования к руководству Delivery Сlub из трёх пунктов: заключить постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг, полностью отменить систему штрафов и аннулировать все штрафы за октябрь.

Как писал NEWS.ru, в сентябре на фоне рекордно высокой выручки Delivery Club в Сети появилась информация о том, что один из курьеров, работающий с данной компанией, получил «минусовую зарплату» за 12-часовую смену. Профсоюзные активисты отмечают, что доставщики питания в условиях «потогонной системы» иногда остаются должны нанимателю. В июле курьеры уже проводили акции протеста в Москве, выступая против невыплат зарплат посредниками, которых привлекал Delivery Club.