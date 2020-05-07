Во многих регионах страны вводится тотальный масочный режим, во время которого россиян будут наказывать за появление в общественных местах с неприкрытым лицом. Хоть власти и отрицают дефицит этих средств защиты, озвученные ими объёмы производимых изделий могут оказаться недостаточными, особенно в случае отмены всеобщей самоизоляции. Несмотря на наращивание производства, их стоимость не снижается, потому что так «решил рынок». Ставшее одним из основных поставщиков медицинских масок в России ООО «Дельрус» заключило более полутора сотен государственных контрактов на сумму, превышающую миллиард рублей. NEWS.ru изучил ценовой коридор на это изделие, а также оценил запасы нового стратегического продукта.

Ценовые люфты

Всего за два последних месяца ООО «Дельрус» заключило госконтранты на 1,1 млрд рублей. Примечательно, что данное общество с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и 245 сотрудниками было создано ещё в июне 2017 года. До февраля 2020-го оно не участвовало в каких-либо госзакупках. Зато потом, как следует из базы данных «Контур.Фокус», фирма выиграла сразу 160 тендеров. К упомянутому миллиарду можно приплюсовать ещё 243 млн рублей по 13 торгам, исход которых определить не удалось.

В марте Росздравнадзор выдал ООО «Дельрус» регистрационное удостоверение на поставки медицинских средств защиты, произведённых на 147 предприятиях (включая маски производства Bosco пошива предприятий Минобороны РФ, а также 111 учреждений ФСИН), и на распределение по регионам масок, закупленных в КНР. Фактически данная структура стала одним из ведущих поставщиков этой продукции в стране.

Как сообщал NEWS.ru группа компаний «Дельрус» представлена в десятках российских субъектов и некоторых странах ближнего зарубежья, а основные офисы располагаются в Москве и Екатеринбурге. Единственным учредителем головного ЗАО «Дельрус» выступает ООО «Дельта» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и основным видом деятельности «вложения в ценные бумаги», зарегистрированное в Екатеринбурге. Его бенефициарами выступают Юлай Басырович Магадеев, Людмила Петровна и Максим Леонидович Гузовские, а директором — Федотов Игорь Владиславович, которые имеют отношение к десяткам компаний. В числе последних и московское ООО «Дельрус», основной вид деятельности которого — «торговля оптовой техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях».

Учредителями ООО «Дельрус» значатся упомянутые Юлай Магадеев и Максим Гузовский, а также Федотов Роман Игоревич и Гузовский Аркадий Леонидович. Директором этой компании выступает тот же Игорь Федотов, что и в ООО «Дельта».

Юлай Магадеев и Аркадий Гузовский, геологи по образованию, создали свою группу компаний в 90-е годы. С 2005-го, когда в России был запущен нацпроект «Здоровье», они сразу же переориентировались на госзаказ, имея к тому моменту уже впечатляющую коммерческую инфраструктуру. Магадеев — уроженец Башкирии. По информации местного издания ProUfu.ru, он якобы состоит в близких отношениях с заместителем премьера Башкортостана Салаватом Сагитовым (на данный момент уже бывшим). В Башкирии группа компаний «Дельрус» засветилась в достаточно громкой истории, когда в 2017 году её подразделению было передан в распоряжение прежде государственный роддом — единственный в городе Салават.

Сама компания «Дельрус» достаточно давно на рынке, и во многих медицинских учреждениях с ней знакомы. ООО «Дельрус» — не единственный, в прямом смысле этого слова, поставщик в РФ средств защиты. Но, безусловно, в условиях пандемии эта компания получила большое количество контрактов на поставку как единственный поставщик, — заявили NEWS.ru в профсоюзе «Альянс врачей».

Дебютный контракт компания заключила до решения властей, наделивших её особым статусом, а именно 7 февраля. Тогда ООО «Дельрус» получило заказ от ФКУ «Центральная база измерительной техники МЧС». За 31 млн рублей организация до декабря 2020-го должна поставить респираторы ШБ-1 «Лепесток-200», спецодежду для работ с радиоактивными и химически точными веществами из дублированного термоскреплённого полипропиленового полотна, защитные очки, одноразовые и хирургические медицинские халаты, резиновые и латексные перчатки, одноразовые медицинские маски, полумаски для защиты от аэрозолей, а также чехлы. Второй конкурс ООО «Дельрус» выиграло также в феврале, подписав контракт с Агентством по закупкам московского Департамента здравоохранения на поставки одежды из нетканых материалов на сумму 739,2 тысячи рублей.

Первым после решения Росздравнадзора стал контракт, заключённый ООО «Дельрус» 24 марта с Центральной базовой таможней. Этому ведомству частная компания должна была поставить 1 млн одноразовых лицевых масок для индивидуального пользования на сумму 35,1 млн рублей. Затем аналогичные контракты заключались с ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (800 тысяч масок за 28 млн рублей), Министерством социального развития Иркутской области (982 тысячи масок за 34,4 млн рублей), Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (3 тысячи масок за 105,3 тысячи рублей), Центром гражданской защиты Калмыкии (108 тысяч масок за 3,7 млн рублей), Судебным департаментом при Верховном суде (50 тысяч масок за 1,7 млн рублей) и ГБУЗ Московской Области «Санаторий Пушкино». (30 тысяч масок за 1 млн рублей).

Наиболее крупным контрактом ООО «Дельрус» стала поставка трёхслойных медицинских масок для нужд ГБУЗ Московской области «Медицинский центр мобилизационных резервов „Резерв“» (73 млн рублей) от 9 апреля. За указанную сумму поставщик должен предоставить заказчику 41776 упаковок с 50 изделиями в каждой (всего 2 млн 88,8 тысячи штук).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме этого, 27 апреля компания заключила соглашение на поставку 20 тысяч защитных одноразовых костюмов ГБУ Московской области «Мособлмедсервис» за 50,4 млн рублей. Ещё одна крупная поставка масок (1,77 млн штук), защитных костюмов (4150 штук по 1418,5 рублей за каждую) и перчаток (24 тысячи штук по 2,58 рубля за единицу) на 68 млн рублей с 7 апреля началась в интересах Министерства общественной безопасности Свердловской области.

Последнюю закупку изучал местный портал 66.ru, указывая , что в столице Урала есть производители, которые продают маски по 5 рублей за штуку, а в некоторых случаях оптовая цена составляет 2,75 рубля, в то время как «Дельрус» реализует эту продукцию в среднем по 35 рублей (на эту же цену обратил внимание NEWS.ru в приведённых выше контрактах).

В публикации свердловского издания утверждалось, что при цене в 35 рублей в аптеках одно изделие будет стоить от 39,9 до 43 рублей. Однако чиновники утверждают, что конкуренты избранного властями единого поставщика якобы не могут закрыть весь спрос.

Некоторые госучреждения в разных субъектах закупают одноразовые маски дешевле, чем у «Дельруса», о чём свидетельствуют базы госзакупок. Так, в апреле Вологодская горбольница № 2 приобрела эти средства защиты по 22 рубля за штуку, ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Орловской области» — по 11 рублей , ГБУ «Психоневрологический диспансер» Ростовской области — за 7 рублей .

Но есть и организации, которым приходится закупаться более дорогими средствами защиты. Так, Елецкая горбольница № 2 в Липецкой области приобрела маски по цене 38,5 рублей за штуку, Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы — за 37 рублей , а ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава — за 294 рубля . Однако в последнем случае речь идёт не о трёх-, а о шестислойных масках.

В профсоюзе «Альянс врачей» обратили внимание на стоимость защитной маски KN95 (респиратора). Средняя цена этого изделия по контрактам, заключённым в последнее время различными учреждениями с ООО «Дельрус», составляет 416,71 рублей. При этом, например, в Ростовской области эти же изделия закупали по 222 рубля за штуку, а в Томской — по 299 рублей .

NEWS.ru

Между тем в ООО «Дельрус» NEWS.ru сообщили, что «компания поддерживает наиболее низкую стоимость качественной продукции, возможную на данный момент», добавив, что не могут говорить за весь рынок.

В целом компания справляется с поступающими заказами. Для обеспечения потребителей средствами индивидуальной защиты создана специальная группа сотрудников и введены дополнительные логистические мощности. Работа ведётся ежедневно, без выходных дней и перерывов на праздники. Если говорить в разрезе поставок, которые осуществляет «Дельрус», мы стараемся полностью удовлетворить спрос крупных потребителей, в первую очередь, больниц, государственных структур, аптечных сетей, которые обращаются к нам, — сообщил представитель компании.

Инфекция расползлась

Вопросы возникают не только к поставщикам, но и к заказчикам, как это произошло в Саратовской области, где история с тендером на приобретение медицинских масок привела к громкому политическому скандалу. Там подведомственное региональному Минздраву учреждение «Саратовский аптечный склад» решило закупить 10 тысяч одноразовых масок по 425 рублей за штуку. Местные чиновники попытались объяснить высокую цену тем, что это якобы дефицитные изделия, которые на рынке стоят от 400 до 800 рублей. Произошедшее возмутило выходца из региона — спикера Госдумы Вячеслава Володина, который направил запрос в прокуратуру. В дело вмешался генпрокурор Игорь Краснов, который поручил подчинённым провести проверку. В итоге своей от должности был отстранён директор аптечного склада Сергей Горячев, а затем в отставку ушла его предполагаемая жена, которая была руководителем аппарата губернатора области Валерия Радаева. Саму закупку отменили.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активисты «Альянса врачей» отмечают, что ещё недавно средства защиты в таких больших объёмах, как сейчас, не приобретались, поэтому невозможно говорить об изменении цен в предыдущие периоды и о том, сколько учреждений вынуждены покупать материалы по завышенным ценам.

Но видно одно — нет единой цены на одно и то же изделие, то есть разные учреждения покупают по разным ценам, так как отсутствует жёсткое государственное регулирование цен. Отсутствие нормального контроля за действиями заказчиков и поставщиков приводят к тому, что одни покупают дешевле, другие дороже. Сейчас всё осложняется тем, что средства защиты востребованы не только в медицинских учреждениях, но и среди населения. Это даёт возможность поставщикам завышать цены. Медицинским учреждениям нелегко найти крупные партии средств защиты, — отмечают в профсоюзе.

Там также уверены, что изменение цены на любые медицинские изделия в сторону увеличения влияет негативно, так как сумма денежных средств, выделяемых на лечение одного больного, конечна. И если одно покупать дороже, другое придётся брать дешевле.

Председатель межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал обратил внимание на то, что приобрести качественные маски и другие средства защиты оказалось довольно сложно из-за отсутствия лицензированной продукции.

Сейчас введена упрощённая процедура покупки средств индивидуальной защиты, теперь необязательно это делать через торги. Но проблема в том, что даже по этой схеме даже при желании и при выделении денег средства защиты оказалось приобрести не так просто. Ещё во второй половине марта лидеры наших первичных организаций выходили на работодателя, чтобы было нормальное обеспечение защитными средствами, но работодатель эту проблему не решал. Тогда мы обратились на уровень министерства [здравоохранения]. При нас замминистра звонил людям, отвечающим за закупки. Оказалось, что в этой сфере проблемы — просто нет сертифицированных, настоящих средств индивидуальной защиты. Что-то приобреталось, но оно очень быстро расходовалось. Федеральные власти обратили внимание на остроту этой ситуации во второй половине марта. Сейчас прилагаются усилия, чтобы решить эту проблему, но они запоздалые. Инфекция распространилась довольно широко и среди населения, и среди медработников. Причём заразились те, кто не работает непосредственно с COVID-19. Они не оснащены в полной мере средствами с высокой степенью защиты по сравнению с спецподразделениями, которые выделены для работы с коронавирусом. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Он полагает, что поставки отстают от развивающейся ситуации, и если бы у врачей имелось больше средств защиты в конце февраля, «инфекция не расползлась и можно было это купировать». В настоящее время профсоюзный лидер считает необходимым наращивать производство масок и иных средств защиты. Однако это вряд ли спасёт систему здравоохранения от кадрового коллапса, вызванного заболеваемостью медиков, добавляет активист.

В пользу этой позиции говорит история петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, чья сотрудница Антонина Седова недавно заразилась коронавирусом, а медсестра этого же учреждения умерла. До этого Седова написала обращение Владимиру Путину, в котором пожаловалась, что сотрудники отделения реанимации заболели COVID-19, а тем, кто остался на службе, якобы не выдали средств защиты.

Руководитель НИИ Валерий Парфёнов признавал, что «до недавнего времени снабжение стационара средствами индивидуальной защиты не было ритмичным», но затем, по его словам, институт якобы получил достаточное количество комбинезонов, одноразовых костюмов, перчаток, халатов, респираторов, медицинских масок и шапочек.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кризис недопроизводства

Во время одного из совещаний с членами правительства и главами субъектов президент Владимир Путин заявлял, что суточное производство медицинских масок в России выросло с 800 тысяч в начале года до 8,5 млн в апреле (по данным Минпромторга, за второй весенний месяц было выпущено 138,5 млн, а ещё 105 млн — импортировано из Китая). Позднее министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил об отсутствии дефицита средств защиты, особенно в интернет-магазинах. Однако руководитель Ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев полагает , что риск дефицита может появиться, если во всей стране «объявят, что с завтрашнего дня все должны в общественных местах обязательно находиться в маске».

В группе компаний «Дельрус» полагают, что для полного закрытия спроса на медицинские средства защиты главным образом необходимо увеличивать их производство.

Дальнейшее наращивание производства средств индивидуальной защиты и расширение их доступности для потребителей, создание резерва — те процессы, которые уже происходят. При дальнейшей реализации этих мер ситуация стабилизируется, — уверен представитель организации.

Учитывая озвученные главой государства цифры, одну маску в день, по самым грубым подсчётам, могут позволить себе лишь 5,8% из 146,5 млн россиян. И это без учёта необходимости регулярной замены средств защиты, теряющих со временем свои свойства, а также повышенной потребности в них медучреждений, объектов торговли, транспорта и иных структур.

Введение штрафов за нарушение масочного режима, без решения вопроса о бесплатном или хотя бы льготном обеспечении защитными материалами отдельных групп населения, очевидно, грозит ростом недовольства. Ведь если цена одной простой трёхслойной маски составляет, как у ООО «Дельрус», 35 рублей (хотя в различных торговых сетях эти средства защиты нередко стоит дороже), в месяц человеку из расчёта — одна маска на день — потребуется дополнительно расходовать более тысячи рублей.

Такая дополнительная статья расходов может показаться «копеечной», но для некоторых домохозяйств она грозит стать неприятной нагрузкой на семейный бюджет, и без этого похудевший из-за ухудшения экономической ситуацией в связи с коронавирусом. Об этом говорят цифры, озвученные накануне главой Минтруда Антоном Котяковым: из 1,2 млн безработных в России 735 тысяч зарегистрировались в этом статусе только за последние два месяца. Но пока бесплатные раздачи масок по сути остаются локальными инициативами отдельных регионов, ведомств и волонтёрских организаций.



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина