В исправительной колонии № 1 УФСИН Якутии, находящейся в столице региона, начались обыски и проверки после публикации NEWS.ru о напряжённой ситуации в этом и соседних учреждениях, грозящей вылиться в бунт. Об этом сообщил один из заключённых. По его словам, 24 апреля в колонию прибыло «начальство» и устроило проверку. Речь идёт о материале «Хотите как в Ангарске: осуждённые в якутских колониях опасаются бунта».

Проводят обыски, ищут того, кто всё рассказал, — пояснил наш собеседник. — Ждали приезда самого Седрисева (первый замглавы УФСИН по Якутии, прим. ред), — но он не приехал, приехали двое других из управления. Думаю, обыск делается для устрашения и чтобы лишить всех оставшихся средств связи. Его специально проводили долго, «строили пятерками». Напрямую цитировали текст, повторяли фразу «хотите как в Ангарске».

Он также сообщил, что в колонии начали переоборудовать помещения для круглосуточного пребывания большего количества инспекторов и охраны.

В упомянутом материале от 22 апреля со ссылкой на источник в учреждении наше издание писало, что осуждённые, содержащиеся в ИК-1 доведены до отчаяния условиями в учреждении. Некоторые из них опасаются что это приведёт к бунту, подобному событиям в Ангарске, что повлечёт репрессии в отношении всего контингента.

Администрация колонии предъявляет абсурдные требования. Например, сейчас идёт интенсивное таяние снега. Нас выгоняют на плац, и мы стоим по щиколотку в воде просто так, без какой-либо причины. Ещё расселили целый отряд, где содержались старики и инвалиды, по общим отрядам. Требовали потом, чтобы они делали зарядку, — сообщал источник.

Также, по его словам, администрация с непонятной целью намеренно создаёт такие условия, при которых невозможно работать: сотрудники выносят оборудование из производственных помещений, цеха простаивают, а заключённые не имеют возможности хоть сколько-нибудь заработать.

Кроме того, якутские заключённые теперь лишены возможности обратиться к председателю местной ОНК Марине Семёновой. В прошлом году она сама стала подследственной — её обвинили в мошенничестве. Сейчас женщина ожидает начала судебного разбирательства. Наш собеседник в колонии утверждает, что она часто посещала исправительное учреждение и «очень помогала».

В комментарии NEWS.ru глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова не исключила что администрация колонии намеренно провоцирует волнения, в ряде случаев это может быть выгодно руководству.

Удобная вещь — бунт. А парни получат дополнительный срок. Надо всегда смотреть, в чём проблема. Очень редко, когда сами заключённые провоцируют бунт, я не припомню такого случая. Скорее всего, речь идёт о провокации со стороны сотрудников, — рассказывала правозащитница.

Во время подготовки публикации УФСИН по республике Якутия не успело ответить на запрос NEWS.ru, однако прокомментировало материал после его выхода. Пресс-служба ведомства прислала письмо, в котором говорится, что в учреждении все спокойно, «обстановка стабильная». Она опровергла приведённые в тексте утверждения источника, и заявила, что распределение по отрядам происходит исходя из личностных особенностей и состояния здоровья, а от зарядки заключённый может быть освобождён по рекомендации медработника. Также ведомство отмечает, что в колониях организованы рабочие места на производственных участках металлообработки, швейном, рихтовочном, дополнительного питания, в магазине и на подсобном хозяйстве.