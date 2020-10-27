«Это только начало»: появились новые пострадавшие от рук блогера Mellstroy

История с избиением девушки на стриме блогера под псевдонимом Mellstroy (он же Андрей Бурим) получила развитие. На прошлой неделе пострадавшая подала заявление в полицию, вскоре было возбуждено уголовное дело о побоях, а стример получил подписку о невыезде. Однако события продолжают развиваться: стало известно ещё о нескольких пострадавших от Бурима девушках. Подробности — в материале NEWS.ru.

Злополучный стрим, на котором избили модель Алёну Ефремову, транслировался на YouTube-канале блогера Mellstroy в ночь с 18 на 19 октября из одной из башен «Москва-Сити», одновременно за эфиром следили более 50 тысяч человек. Девушка сидела рядом с автором канала Андреем Буримом за столом, у них возник конфликт. Ефремова просила «доказать, что он топчик»: якобы блогер сам так называл себя, а теперь отказывается показать своё тело. В ответ Бурим схватил девушку за шею и несколько раз ударил головой о стол. Избиение транслировалось в прямом эфире.

YouTube удалил стрим с избиением, а вскоре заблокировал все каналы Бурима. Также была заблокирована его группа во «ВКонтакте» за «распространение враждебных высказываний».

Девушка после случившегося вызвала медиков, её увезли на скорой и госпитализировали. После снятия побоев она написала заявление в полицию об избиении. Изначальный диагноз «перелом челюсти» не подтвердился, однако у Ефремовой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы. Также, как утверждают она сама и её адвокат, были сильно повреждены брекеты, которые были установлены у девушки.

Во время той же трансляции указанное неизвестное мне лицо внезапно и беспричинно применило в отношении меня насилие — обхватив мою шею и голову руками и не менее пяти раз ударив меня головой о стол, при этом сопровождая свои действия нецензурными выражениями, оскорблениями в мой адрес, а также угрозами причинения тяжкого вреда. После чего он силой отшвырнул меня от стола, в результате чего я упала на стул и ударилась спиной о спинку стула, — так описывает произошедшее во время стрима Ефремова в своём заявлении.

Согласно сообщению пресс-службы МВД , уже 23 октября было возбуждено уголовное дело по статье «Побои» (статья 116 УК). Блогер, как сообщает ведомство, находится под подпиской о невыезде — на данный момент он является подозреваемым.

Изначально защищать Алёну взялся адвокат проекта «Апология протеста» Мансур Гильманов, с ним она подавала заявление в полицию. Однако вскоре он вышел из дела, теперь адвокатом девушки является Антон Жаров. Связаться с Жаровым оказалось задачей не из простых: выяснилось, что все вопросы он решает через пресс-секретаря. Даже после того как корреспонденту NEWS.ru удалось дозвониться до самого Жарова, он отказался разговаривать и попросил уточнить у его помощника, когда сам Жаров сможет располагать свободным временем.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаров подтвердил возбуждение уголовного дела о побоях и привлечение Бурима в качестве подозреваемого. Однако адвокат считает квалификацию дела по 116-й статье предварительной.

Сейчас квалификация «побои», а не «причинение вреда здоровью». Алёна болеет, последствия не такие простые, как мы думали. Она всё ещё лечится, ходит по врачам, поэтому квалификация ещё под вопросом, посмотрим, как будет восстанавливаться здоровье. Антон Жаров адвокат адвокат

Девушка и её защита не публикуют медицинское заключение — это вызывает сомнения в подлинности диагноза у пользователей соцсетей. На все вопросы адвокат Жаров отвечает, что он и его доверительница не собираются обнародовать медицинский документ: он утверждает, что это врачебная тайна и выставлять на всеобщее обозрение справку, где могут быть также отражены и другие заболевания пациентки, нет смысла.

Жаров говорит, что пострадавшими от рук Бурима являются по меньшей мере ещё две девушки.

Как только всё это началось, нам написало больше 20 человек, якобы их тоже избивали. Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что большинство к этой истории не имеет отношения. После того как мы их отсеяли, остались две девушки. Одна из них также собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением, вторая ещё в раздумьях. Но, думаю, это только начало, пострадавших на самом деле гораздо больше, — рассказал он.

О других пострадавших девушках упоминала и правозащитница Алёна Попова.

Алёне начали писать девушки, которые также пострадали от Бурима. А потому, к счастью, вообще не отделается и легким наказанием. Если только у него не найдется особого телефонного права. Поэтому важно это дело не замалчивать. И если все пострадавшие от Бурима объединятся, это будет очень важно и очень сильно, — написала она у себя на странице в Facebook.

Попова передала контакты журналиста NEWS.ru девушкам, однако на момент подготовки материала ни одна из них с нами не связалась.

Как только инцидент стал вирусным в Интернете, на него обратил внимание пермский общественный деятель Михаил Нецветаев. Он рассказал NEWS.ru, что обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать все аккаунты блогера.

Аккаунт был заблокирован через несколько дней после моего обращения, в прокуратуре подтвердили, что получили его и начали проверку. Я не могу сказать, что именно стало причиной блокировки, я слышал мнения, что YouTube мог заблокировать канал, что называется, «на опережение», так как если бы в контенте были бы усмотрены нарушения действующего законодательства, видеохостингу могли грозить санкции со стороны Роскомнадзора. Я доволен тем, что канал был заблокирован, демонстративное насилие абсолютно недопустимо! — утверждает он.

Андрей Бурим уже становился фигурантом уголовного дела. В 2017 году правоохранительные органы Белоруссии, откуда он родом, возбудили против него дело о распространении детской порнографии. Контент его тогдашнего канала на YouTube состоял из того, что молодой человек предлагал девушкам в чат-рулетке сыграть в игру на раздевание. Позже выяснилось, что многие из его собеседниц были несовершеннолетними. В итоге дело закрыли, а Бурим благополучно перебрался в Москву.

После блокировки каналов Бурим вышел в прямой эфир в своём Instagram. Там он признался в применении силы и заявил, что готов ответить за эти действия в рамках закона — но на тот момент он, видимо, был не в курсе о возбуждении уголовного дела и говорил про штраф.

Это обычный бытовой конфликт. Надо было выгнать её и всё. Сейчас бы стримил спокойно. Что было, то было, зубы ей никто не выбивал. Конкретно медики ей сказали: «повреждение мягких тканей», по закону это штраф от 5 до 30 тысяч рублей, это не сто лет ГУЛАГа, — сказал блогер.

Судя по историям в Instagram Ефремовой, она чувствует себя очень плохо: не может есть и пить, концентрироваться, появились проблемы со зрением. Но несмотря на это, она готова довести начатое дело до конца.