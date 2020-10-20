Директор детского центра в Лобне задержан после гибели подростка

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Директор детского центра в Лобне и педагог учреждения задержаны после гибели подростка в результате детонации снаряда времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Задержанные подозреваются в незаконном обороте оружия и в халатности, которая привела к смерти ребёнка. Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, задействовав инженеров-взрывотехников.

Назначен комплекс судебных экспертиз, изъята необходимая документация. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, — говорится в сообщении СК РФ.

Накануне, 20 октября, NEWS.ru писал, что школьники принесли найденный боеприпас времён ВОВ в детско-юношеский центр. Снаряд сдетонировал, осколок попал одному из детей в ногу — подросток умер из-за обильной кровопотери.