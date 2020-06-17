В Первом западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге прошли прения сторон по делу «Сети» (запрещённой в России организации). Судебное следствие началось ещё весной 2019-го, потом прервалось на несколько месяцев для проведения экспертизы, возобновилось в феврале 2020. Затем снова наступила пауза из-за пандемии, рассмотрение дела продолжилось в мае. Сегодня прокурор запросил сроки наказания для фигурантов петербургского дела «Сети» Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Подробности — в материале NEWS.ru.

В деле петербургской ячейки «Сети» двое обвиняемых — Юлий Бояршинов и Виктор Филинков. Они обвиняются в причастности к террористическому сообществу (часть 2 статьи 205.4 УК). Бояршинов полностью признал вину и раскаялся, просил об особом порядке рассмотрения дела в суде, адвокаты также ходатайствовали о выделении дела в отдельное производство. И в том, и в другом было отказано. Однако до этого молодой человек жаловался на пытки и невыносимые условия содержания в СИЗО «Горелово».

Филинков и его защитники заняли иную позицию: Виктор не признал вины, а его адвокаты Виталий Черкасов и Евгения Кулакова высказывают сомнения в самом существовании сообщества.

В ходе прений прокурор Александр Василенко просил суд признать обоих виновными и назначить наказание в виде девяти лет строгого режима для Филинкова и шести лет строгого режима Бояршинову.

Адвокаты Юлия Ольга Кривонос и Алексей Царёв в прениях просили суд «проявить гуманность, милосердие и великодушие» и назначить подзащитному минимальный срок наказания. Кроме того, просили освободить его от штрафа из-за тяжёлого материального положения семьи. Царёв также отметил, что штраф может существенно повлиять на будущую возможность освобождения по УДО. Адвокаты обращали внимание суда на то, что роль Бояршинова в преступлении была бездейственной, он стал участником «Сети» случайно и незаметно для себя, а также не призывал к насилию и несерьёзно относился к «Своду „Сети“» — этот документ следствие считает основным доказательством. При принятии решения адвокат Царёв просил суд учесть смягчающие обстоятельства и назначить наказание по формуле «две трети от двух третей максимального срока наказания», то есть четыре года и пять месяцев лишения свободы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитники Филинкова настаивали на оправдании своего подзащитного. Свою речь адвокат Евгения Кулакова построила на том, что обратила внимание на недостатки доказательной базы стороны обвинения. Так, по её словам, не был доказан факт использования конспиративной связи: следствие утверждает, что участники «Сети» использовали для связи приложение «Джаббер». Однако на последнем заседании технический эксперт объяснил, что «Джаббер» — это не приложение, а протокол, на базе которого можно создать мессенджер. Также не доказано, что Филинков обладает боевыми навыками. По мнению Кулаковой, молодой человек действительно участвовал в двух выездных мероприятиях, однако там он всего лишь учился «элементарным навыкам медпомощи». Кулакова также отмечает, что нет доказательств, что фигуранты дела взаимодействовали после так называемого съезда «Сети».

Как он мог войти в «Сеть», если идеология «Сети» была сформулирована лишь в 2016 году? Была ли «Сеть»? На наш взгляд, ничто не доказывает её существования, — резюмировала адвокат.

Виталий Черкасов выступал несколько часов. Он подробно останавливался на каждом доказательстве, рассмотренном в судебных заседаниях, указывал на нарушения, допущенные во время следствия. Например, он остановился на разборе документа «Свод „Сети“»: озвучил выводы экспертизы ФСБ и экспертизы, которую провела защита. Адвокат говорит, что сомневается в том, что текст был составлен фигурантами дела, и задается вопросом: кто настоящий автор. Также он упоминает про пытки в отношении Филинкова, про повреждения на теле, которые зафиксировали члены ОНК. Черкасов утверждает, что не стоит опираться на показания свидетеля Игоря Шишкина: его тоже пытали и угрожали его жене, поэтому он был вынужден оговорить себя и других. Защитник солидарен с коллегой и тоже просит оправдать Филинкова.

Суд объявил перерыв до завтра, 18 июня — теперь должны выступить сами подсудимые.

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов вместе с фигурантами дела из Пензы обвиняются в причастности к террористическому сообществу (часть 2 статьи 205.4 УК). ФСБ возбудила уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению следователей ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и чемпионата мира в 2018 году. Ячейки сообщества находились в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые из фигурантов на суде заявили, что дали признательные показания под пытками сотрудников ФСБ, и отказались от них.