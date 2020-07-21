Широко обсуждаемой темой последних дней стал демонтаж памятника русским солдатам — участникам Кавказской войны в Сочи. Будучи самой громкой, эта история далеко не единственная из подобных, произошедших в последнее время. Сразу в нескольких регионах местные активисты из представителей коренных этносов выступили против увековечивания персонажей из Российской империи, в разной степени имевших отношение к притеснениям «инородцев». NEWS.ru выяснял, идёт ли речь о новой тенденции и к чему она может привести.

Кавказ

8 июля стало известно, что в Сочи демонтирован памятный знак на месте крепости Святого Духа, созданной царской армией в 1837 году в ходе Кавказской войны. Её заложили после ожесточенных боёв, в которых, в частности, погиб поэт-декабрист Александр Бестужев-Марлинский. По данным администрации города, причина в том, что памятник был установлен с нарушением регламента. Фактически это был самострой. Проблема заключается в том, что ранее об установке монумента торжественно сообщалось на сайте той же администрации, но позже этот пост удалили. Против памятника в соцсетях активно выступали черкесские активисты. Они собирали соответствующие подписи и обращались к президенту Владимиру Путину.

С точки зрения активистов, такой памятник неприемлем, так как он установлен солдатам, покорившим Кавказ. Следствием военной кампании царизма стал исход значительного числа различных абхазо-адыгских народов (черкесов, кабардинцев, адыгейцев, абхазов, абазин и других) с исторической родины преимущественно в Турцию, где в настоящее время их насчитывается до 1,5 млн человек. Ряд исследователей считают, что речь шла о геноциде. Впрочем, создатель монумента, скульптор Сергей Сорокин уверяет, что его творение посвящено завоевателям новых рубежей царской империи, создавшим форт.

Своей работой я совершенно не думал и не хотел никого ущемить, обидеть чьи-то национальные чувства или принести кому-то боль. Очень важно, чтобы малые и вместе с тем великие народы, предки которых населяли эти земли, понимали, что это наша общая история, и мы друзья в настоящем, в будущем и даже в прошлом, которое стало нашей общей историей, — сказал Сорокин.

Скульптор добавил, что создал бы памятник, посвящённый притеснениям малых народов, если бы кто-то обратился с подобной просьбой. Он отметил, что в Сочи есть музей истории адыгов и их поселения в границах муниципального образования, например, аул Большой Кичмай, где сохранена самобытная культура.

@pollluks/instagram.com

Памятник завоевателям Кавказа был установлен, в частности, по просьбе и при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО), созданного в 2012 году по инициативе президента Владимира Путина и занимавшего тогда пост министра культуры Владимира Мединского. Зампред совета сочинского отделения организации Константин Таран заявил, что монумент может быть восстановлен.

Памятник должен стоять, но необходимо пройти все процедуры, согласования и общественные обсуждения. Это самое главное. И если это памятник, посвящённый форту Святого Духа, то он должен находиться в том месте, где находился этот форт, а именно ближе к реке Мзымта, — заявил Таран.

В свою очередь черкесские активисты выражают недовольство тем, что в регионе остаются памятники другим участникам событий Кавказской войны, причастным к притеснениям целых народов — генералам Алексею Ермолову, Григорию Зассу, Николаю Евдокимову, а также императору Александру II. В частности, активист Шамсудин Негуч сказал , что изваяние царя в Сочи для него гораздо болезненнее, чем монумент солдатам, которых монарх «погнал на войну». Он также отметил, что большинство подписавших обращение за снос - граждане Турции, а не России.

Я вижу, что многие возликовали, забыли про остальные памятники, тому же генералу Ермолову, генералу Зассу, Александру II. Планы установки памятника Евдокимову в Белореченске никто не отменил. Прикрыли нам глаза. Я не расцениваю это как победу, я расцениваю это действие как определённую уступку власти, — сказал Негуч.

Исполнительный директор Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра и один из активных противников демонтажа памятника Валерий Хатажуков объяснил NEWS.ru, что действия активистов вызваны, скорее, общей атмосферой последнего времени.

Черкесы, которых Россия репатриирует из Сирии (адыгов РФ репатриировала дважды — первый раз во время албано-сербского конфликта в Косово в 1998 году, когда республика ещё входила в границы Югославии. — NEWS.ru), долгое время не могут получить документы, чтобы можно было здесь остаться жить. По нашим сведениям, есть неофициальная установка мешать им получить гражданство. Время от времени необоснованно депортируют. С другой стороны, как известно, были приняты поправки к Конституции, где говорится о русских как о «государствообразующем народе». Если про русский язык никто не спорит, то изучение языков коренных народов стало необязательным. Всё это вызывает тревогу среди черкесов по поводу того, куда дальше всё будет развиваться. Есть опасение, что мы идём от многонационального государства к национальному. Валерий Хатажуков правозащитник правозащитник

По мнению Хатажукова, если бы не приведённые выше негативные ситуации, проблем с памятниками не было бы.

Сибирь

В Тобольске власти объявили, что собираются поставить гранитный крест в день 435-летия со дня гибели атамана и завоевателя Сибири Ермака, чей отряд 5 ноября 1582 года занял покинутый татарами город Сибирь (Кашлык), а через пять лет в 17 километрах ниже по Иртышу был основан Тобольск. Инициатором выступил фонд «Возрождение Тобольска». Начало работ над поклонным крестом освящено настоятелем Тюменского казачьего храма отцом Владимиром. Скульптором выступит москвич Сергей Мильченко.

Pixabay Pixabay

Вскоре после того, как об этом стало известно, было создано обращение главе Тобольска Максиму Афанасьеву, а также руководителю Тюменской области Александру Моору и в региональную думу. В нём высказывалась просьба «остановить провокационные действия, направленные на разжигание межнациональной розни, нарушение стабильности в отношениях между народами в сегодняшних непростых условиях». В обращении, подписанном представителями Национально-культурной автономии сибирских татар в Тобольске и татарской общественной организации «Наследие», призывается выбирать для памятников знаковых исторических личностей, воспитывающих новые поколения в духе мира и созидания, а не войны и раздора. В качестве примера приводятся участники Великой Отечественной войны.

Ситуация эта не нова. В 2003 и 2015 годах местные активисты оспаривали установку памятника Ермаку. Тогда в правительстве области заявляли, что не станут вмешиваться в конфликт с «экзальтированной группой граждан, чьё мнение не отражает реальных настроений в обществе».

По мнению политолога Михаила Ремизова, вопрос об установке памятников — это «вопрос лояльности к российской государственности в целом», а не межэтнических отношений русских и татар.

Очевидно, что создание страны происходило не бесконфликтно. Но именно потому, что состоялся сибирский поход атамана Ермака, что были военные кампании на Северном Кавказе, сегодня эти территории являются частью единой страны. Если мы отказываемся от того, чтобы уважать тех, кто сделал это возможным, значит, мы отказываемся уважать саму нашу страну, — считает политолог.

Противником памятника Ермаку является общественная организация «Наследие» , фактически состоящая из одной активистки Луизы Шамсутдиновой - в группе организации в соцсетях нет и сотни подписчиков. Она также собирает деньги на строительство мечети в Тобольске. Связаться с активисткой NEWS.ru не удалось.

Астрахань

11 июля стало известно, что на расширенном заседании градостроительного совета при губернаторе Астраханской области будут обсуждать вопрос установки памятника Ивану Грозному. Голосование по этой теме было запущено ещё в декабре 2019 года. Вскоре данная инициатива наткнулась на недовольство. Против памятника царю высказались имам местной мечети и Совет Всемирного форума татарской молодёжи, включающий более 120 общественных организаций и сообществ в разных странах. В Сети появилось обращение к губернатору региона Игорю Бабушкину и руководству города. Впрочем оно не пользуется популярностью и собрало только 318 «лайков».

Pixabay

Астрахань, имея прекрасную возможность углубить и показать древность своего происхождения, к сожалению, продолжает упорно отмахиваться от своей истории. Вместо более чем тысячелетней истории, где находился один из мировых центров Средневековья, Астраханская область делает акцент лишь на эпохе завоеваний. Пока получается, что до взятия Астраханского ханства Иваном Грозным как будто и не существовало Астрахани, история этого города начинается чудесным образом только 460 лет назад. Тем самым местная история становится значимой только через прикосновение к ней фигуры Ивана Грозного, а своя, особенная история теряет собственное лицо. Складывается ощущение, что огромный пласт истории, целые народы и государства целенаправленно предаются забвению, — отмечалось в документе.

Авторы обращения предлагали в качестве альтернативы «установить памятное сооружение, олицетворяющее единство и дружбу народов Астраханской области», которое «точно не вызовет никаких противоречий, а главное — выступит символическим интегратором, в отличие от памятника Ивану Грозному».

По мнению депутата Олега Шеина, монумент нужно рассматривать в контексте того, в какой политической ситуации его устанавливают. Поэтому законотворец выступил против него.

Эти планы так или иначе свёрнуты. Ушли вместе с покинувшим в феврале пост сити-менеджера города Радиком Харисовым, который носился с этой идеей. Вместо него пришли разумные люди, которые переключились на другую работу. Мы же прекрасно понимаем: памятник — на самом деле не памятник конкретному историческому лицу, это символ. С одной стороны — грозный царь, который несогласных сажает на кол. С другой — это ещё царь, который, как считается, силой присоединял к государству соседние территории. Подоплёка понятна. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Член комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин сказал NEWS.ru, что не видит, чтобы в России складывалась тенденция борьбы с монументами, олицетворяющими «тёмное прошлое».

Очевидно, что на борцов с памятниками влияют протесты в Соединённых Штатах. Есть некий элемент копирования. Однако основная причина — в социальных проблемах. Потеря работы, обнищание населения. В таких условиях обостряются межнациональные отношения. Что касается памятников, в принципе, когда есть некий конфликт, разное видение ситуации различными народами, нужно вести диалог. Если поддерживать и развивать культуру малых народов, их язык, проводить совместные мероприятия, то, может быть, споры всё равно будут, но они никогда не станут перерастать в физические конфликты. Валерий Рашкин депутат Госдумы РФ депутат Госдумы РФ

Федеральные власти остро реагируют на сносы памятников советским военачальникам в Европе, русским колонистам в США, а также негативно отзываются о демонтаже американцами монументов в честь деятелей рабовладельческих Конфедеративных штатов и иных персонажей. Однако о ситуации с вызывающими дискуссии монументами в России позицию пока не озвучивают.