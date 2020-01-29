В Екатеринбурге 67 водителей скорой помощи предупредили, что 1 февраля начнут забастовку. По их словам, им предлагают оформляться как индивидуальным предпринимателям или самозанятым, оказывающим услуги по перевозке, что лишает соцпакета, оплачиваемых больничных и отпусков. Такие условия якобы выдвинул коммерческий холдинг, берущий под контроль работу этой экстренной медицинской службы. Компания уже функционирует в этой сфере на Урале и в Поволжье. Как считают некоторые наблюдатели, она пользовалась расположением Максима Решетникова, который совсем недавно стал министром экономического развития РФ. Бенефициар этого бизнеса Евгений Фридман, уже заявил, что на уступки не пойдёт и готов заменить водителей кандидатами с улицы. Уже несколько лет его аутсорсинговая империя ведёт ожесточённую борьбу с влиятельным конкурентом из Санкт-Петербурга. Изменения на этом рынке хронологически совпали с перестановками в федеральном экономическом блоке. Они напрямую затронули людей, которые, вполне вероятно, оказывали поддержку разным сторонам этого противостояния. NEWS.ru разбирался в ситуации.

Слово бизнеса

Генпрокурор поручил надзорному ведомству в Екатеринбурге проверить информацию о планируемом ущемлении трудовых прав водителей «скорой». Среди целей проверки указано «недопущение срывов оказания качественной медицинской помощи». Последние два года водители работают на аутсорсинге посредством компании «Эффективная система здравоохранения» (ЭСЗ), которая принадлежит Данилу Барышникову, сыну бывшего замдиректора «Газпром-нефти» Владислава Барышникова. Они официально трудоустроены и обладают всеми правами, гарантированными Трудовым кодексом. Теперь часть станций скорой помощи в Екатеринбурге — на данный момент три, а позднее к ним должны присоединиться ещё две — переходят фирме «Феникс-Логистика» из Перми. Она работает под брендом «Новоскор».

Что такое оформить ИП? Работать самому на себя и всю ответственность за всё происходящее нести только водителю. Естественно, нам сразу сказали, больничный — сами оплатите, отпуск — сами себе оплатите, ах да, ещё нужно налоги за себя заплатить, — написал в соцсетях пользователь под ником Skorovo3, который представился водителем скорой помощи в Екатеринбурге.

Водители заявили, что предыдущий работодатель платил им не слишком-то щедро — по 25 тысяч рублей за 14 суточных смен, однако теперь их положение может ухудшиться. Недовольные сотрудники поставили условия — либо с ними заключают договор и повышают зарплату, либо они уходят. При этом, если новая компания не согласится на это, то, по мнению участников ультиматума, в дальнейшем её ждут проблемы: набрав водителей «по объявлению», оператор аутсорсинга обречён на текучку и отказы работать на сложных удалённых вызовах.

В разговоре с NEWS.ru владелец «Феникс-Логистика» Евгений Фридман озвучил другую версию. По его словам, водители пытаются воспользоваться сменой оператора чтобы выбить условия получше, но на самом деле их положению якобы ничего не угрожает. По его словам, это выяснилось на традиционной встрече руководства предприятия с трудовым коллективом фирм, переходящих на аутсорсинг.

Нами было озвучено сотрудникам, что все условия, которые существуют сейчас в рамках трудовых отношений, мы сохраняем. Если кто-то хочет получать больше, то можно работать в формате самозанятых. Подобные новшества в законодательстве позволяют транспортникам, которые не пятидневку работают, а посменно, брать больше смен и, соответственно, мы поднимем зарплату на 40%. Но это воспринялось как агрессия с нашей стороны. В нашей стране нет рабства, и поэтому кто хочет, приходите работать. И люди идут, водители трудоустраиваются. У нас пока нет заключённых договорных отношений с теми, кто собрался бастовать, поэтому юридически непонятно, почему они нас к этому подтягивают. Не хотят люди работать, тогда это будет просто незаключение контракта, и забастовкой это назвать нельзя. Евгений Фридман бизнесмен бизнесмен

Фридман не видит проблемы в том, что коллектив водителей при необходимости придётся полностью сменить. Поведение работников, выдвинувших ультиматум, он назвал необоснованной попыткой выторговать себе бонусы.

«Бастующие» водители, своей выходкой хотят решить свои личные меркантильные задачи, связанные с повышением зарплаты, — сказал предприниматель в разговоре с NEWS.ru. — То есть два года они работали и ничего не требовали от бывшего руководства. А сейчас работодатель меняется: а почему бы не попробовать, вдруг получится? Я объясню природу всех переживаний: водители «скорой», которые работали в госсистеме, привыкли к определённой специфике, то есть там топливо не так контролируют, дисциплину не контролируют, всё же государственное. А мы требуем от работников относится к имуществу и труду ответственно. Это кому-то нравится, а кому-то нет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выбор без выбора

Комментируя конфликт, предприниматель по какой-то причине обошёл тот момент, что водители скорой помощи в Екатеринбурге уже два года не работают на государство, а являются сотрудниками частной фирмы.

Один из водителей городской станции «скорой», участвовавший в переговорах с компанией, подтвердил прежние утверждения своих коллег. По его словам, предыдущие два года они трудились на аутсорсинге, но были оформлены по Трудовому кодексу со всеми полагающимися правами. Он опроверг заявления Фридмана о том, что последний предложил коллективу выгодные варианты, не предусматривающие нарушения их прав.

В нашем случае на собрании он объявил, что трудового договора не будет, — рассказал собеседник NEWS.ru, попросивший не называть его имени. — Свидетелей этих слов было 15 человек. Потом он нам предложил перейти на ИП (индивидуальное предпринимательство. — NEWS.ru), мы категорически отказались. Потом предложил самозанятость. Кстати, в договоре для самозанятых — нам его давали почитать — указано, что все расходы по обслуживанию машин и вся техническая ответственность ложатся на наши плечи. Мы отказались. После этого начался скандал в СМИ. Далее от него никто ничего не предлагал и на связь не выходил. Мы ведь на собрании спрашивали: при самозанятости будут ли оплачиваться отпуск и больничный. Фридман прямо в глаза сказал — нет.

По словам водителя, фирма Фридмана уже работала в этой сфере в Екатеринбурге в 2015 году, но «ушла с рынка, не заплатив зарплаты за два месяца и налоги в Пенсионный фонд».

Надо сказать, что похожие проблемы действительно возникали в некоторых городах, где эту сферу передавали в частные руки, — в Уфе, Благовещенске, Челябинской области. В последнем регионе, в городе Копейске, несколько месяцев назад власти отказались от аутсорсинга скорой помощи именно после бунта водителей. Там в сентябре 2019 года региональный Минздрав расторгнул контракт с компанией «Феникс-Менеджмент», предоставляющей машины «скорой». Поработать оператор успел всего восемь месяцев. Вскоре после его прихода водители начали сообщать в Минздрав, что им перестали платить зарплату и выдавать деньги на бензин, что и повлекло соответствующее решение.

Активист медицинского профсоюза из Перми Анастасия Тарабрина рассказала NEWS.ru, что, по её мнению, опыт аутсорсинга в медицинской сфере вообще не отличается положительными результатами, и деятельность компаний Фридмана — не исключение.

Знаете, что происходило в Пермском крае? У нас сразу в нескольких городах водители «скорой» объявляли забастовку. В Чайковском даже приезжали губернатор и министр здравоохранения. Мы пытались им помочь, но так как они на аутсорсе, они не относятся к медработникам, и мы им не можем помочь. Мы смогли это сделать медийно. А вообще Фридман задолжал 10 млн рублей зарплат в Копейске, этот скандал был летом 2019 года. Мало того, что зарплата упала, так ещё и не выплачивали её. Вот они и начали бастовать. Но бунт этот подавили быстро. Машины на аутсорсе недокомплектованы и обслуживают соответствующим образом. Также от неофициальных источников мне известно, что якобы по документам провели закупку одного количества авто, а по факту их оказалось намного меньше. Опять же, когда отделяют скорую помощь от больницы, нам контролировать это сложнее. У нас в «скорой» в бригаде должен быть врач и фельдшер, или два фельдшера, то есть два человека и водитель. Но у нас, как правило, бригады не укомплектованы, и выезжает один фельдшер. И водители раньше всегда помогали носить носилки с пациентами. А когда водители перешли на аутсорс, они отказываются помогать с носилками, им ведь и так зарплату не платят толком. В работе они не заинтересованы. Понимаете, «скорая» — это коллектив. И водитель тоже в бригаде. И всегда, когда что-то отдают на аутсорс, начинаются проблемы, потому что нет преемственности, слаженности в работе нет. Начинаются препирательства, конфликты. Анастасия Тарабрина замруководителя профсоюза «Альянс врачей» замруководителя профсоюза «Альянс врачей»

Роль Решетникова

Максим Решетников Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё один интереснейший слой этой истории — конкуренция между фирмами по аутсорсингу, а также перестановки «наверху», которые могли повлиять на расклад сил между ними.

«Феникс-Логистика», как и «Феникс-Менеджмент» являются частью межрегиональной бизнес-империи, с 2008 года специализирующейся на предоставлении транспортных услуг медучреждениям по аутсорсингу. Её бенефициары — уже упомянутый бизнесмен Евгений Фридман и Ибрагим Хамидов. Основными регионами базирования первоначально были Ульяновск и Пермь. В последнем в 2012-2017 годах этот бизнес потеснил губернатор Виктор Басаргин, и на его место пришла всё та же питерская фирма «Эффективная система здравоохранения». Всё резко поменялось, когда 6 февраля 2017 года Пермский край возглавил Максим Решетников. Спустя три дня после назначения Решетникова исполняющим обязанности Фридман вошёл в Центральный совет сторонников «Единой России». Летом 2017 года компанию ЭСЗ Барышникова сняли с конкурса, а пермские аукционы на обслуживание станций скорой помощи выиграла «Феникс-Менеджмент». С тех пор фирма стала монополистом в Пермском крае, и только за 2017-й год увеличила выручку более чем в три раза.

Предприятия Фридмана также работали в Уфе, Кирове и Самаре. В свою очередь «Эффективная система здравоохранения» вела и продолжает вести деятельность практически по всей стране — от Северо-Запада до Дальнего Востока, но именно в Поволжье и на Урале она столкнулась с противостоянием местного конкурента. Борьбой между ними в последние годы определялся рынок медицинского аутсорсинга на этих территориях, и, возможно, в ней может наступить перелом.

Дело в том, что 16 января 2020 года совет директоров «Газпром-нефти» освободил от должности топ-менеджера Владислава Барышникова, чей сын владеет компанией «Эффективная система здравоохранения». На заинтересованность Барышникова-старшего в отрасли коммерческого обслуживания медицинских учреждений может указывать и то, что он сам имел некоторое отношение к аутсорсингу скорой помощи. С 2015 года от лица «Газпром-нефти» он вошёл в число соучредителей «Агентства инвестиций в социальную сферу». В 2019-м последнее вместе с «Ростехом» создало предприятие, которое должно было закупать автомобили, оборудовать их медицинской техникой и сдавать в аренду «скорой».

Что касается бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова, при котором успешно развивался бизнес Евгения Фридмана, то 21 января он стал главой Министерства экономического развития РФ. Это произошло через несколько дней после отставки Владислава Барышникова.

Правда, ООО «Феникc-Логистика» выиграло аукцион в Екатеринбурге чуть раньше этих перестановок, в середине декабря 2019 года. При этом оно также, как и в Перми в 2017 году, стало единственным участником, допущенным до аукциона. Сумма контракта составила 113 млн рублей.

Сам Евгений Фридман в разговоре с NEWS.ru подтвердил своё личное знакомство с Максимом Решетниковым, но отмёл подозрения в каком-либо покровительстве с его стороны. Фридман напомнил, что его бизнес развивался в Перми ещё до того, как Решетников стал главой края. Правда, последний занимал ответственные посты в регионе и до этого, с начала «нулевых». Так, в июне 2009 года, когда был зарегистрирован один из ключевых активов Фридмана — ООО «Феникс-Менеджмент», Решетников работал в должности главы администрации губернатора Пермского края. О том, существуют ли между этим фактами реальные параллели, легче будет судить в зависимости от того, как станет развиваться дальнейшая экспансия пермского монополиста с назначением Решетникова на пост федерального министра.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.