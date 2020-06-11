В начале июня курьеры службы доставки Delivery Club организовали забастовку. В интернете начали распространяться ролики с жалобами сотрудников компании на новые условия работы и участившиеся штрафы. Курьеры призывали коллег в один из дней устроить бойкот и не брать ни один из заказов, а также организовали небольшой митинг у главного офиса компании. NEWS.ru узнал подробности курьерской работы, выяснил, что далеко не все разносчики «зелёного короба» работают в Delivery, а также обнаружил, что недовольных курьеров успокаивают обещанием сменить генерального директора компании.

5 июня несколько десятков работников собралось у офиса Delivery Club. Обстановка была спокойная, рядом дежурил полицейский автобус. Участники акции хотели пообщаться с руководством и требовали возвращения старых правил, но к ним так никто и не вышел.

Однако результаты забастовки не заставили себя долго ждать: на видео с жалобами курьеров обратили внимание СМИ, руководство компании дало ответ и отменило новые условия работы, а прокуратура решила начать проверку.

По словам руководства Delivery Club, основной причиной недовольства стало увеличение пешей зоны доставки, которое было тестовым. Курьеры получили штрафы за отказ принимать дальние заказы — это и вызвало их недовольство. Штрафы курьерам уже компенсировали и больше их выписывать не будут, подчеркнули в компании.

Скриншот предоставлен NEWS.ru курьером

Кроме того, Delivery Club отмечает, что из-за режима самоизоляции объём работы курьеров вырос, соответственно, вырос и их заработок. Также в апреле и в мае компания за свой счёт удвоила чаевые, оставляемые пользователями приложения.

Через день после сообщений о забастовке курьеров в прокуратуре Москвы заявили, что начали проверку информации из соцсетей «о нарушении прав курьеров».

Проведение проверки поручено Савёловской межрайонной прокуратуре, которая оценит исполнение организацией требований трудового законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве.

Один из московских курьеров рассказал NEWS.ru, что он работает не в самой Delivery Club, а в некоей посреднической компании, которая предоставляет курьеров Delivery, получая процент с зарплаты каждого из них. По его словам, задержки зарплат там составляют от 10 дней до месяца. В ответ на претензии работникам отвечают, что деньги не перевёл центральный офис Delivery.

При этом собеседник NEWS.ru показал сообщение от компании-посредника из внутреннего чата для курьеров, по его словам, уже удалённое. В нём говорилось, что из-за задержек выплат якобы принято решение о смене генерального директора Delivery. Этот же текст был переслан в чат бастующих курьеров.

Убедительная просьба войти в положение! В качестве извинений к вашим зарплатам будут прибавлены пени (допвыплата) за ожидание зарплаты (процент пени будет рассчитываться исходя из размера зарплаты и количества дней задержки). Также с 15 июня меняется генеральный директор в связи с недоработками и постоянными задержками выплат! Новое руководство обязывается выполнять свою работу ответственно и пунктуально!, — говорится в сообщении.

Впрочем, курьер не скрывал своего скептицизма, сообщив, что считает эту информацию недостоверной и воспринимает как способ успокоить работников.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Telegram-чате участников забастовки бывшие и действующие курьеры до сих пор обсуждают свои проблемы.

Меня хватило на три дня, — пишет один из них, — Меня сразу окунули по полной в проблемы со сменами и их навязыванием, штрафами за опоздание, нереально огромными расстояниями, отсутствием поддержки, а потом бешеными трудностями и пятичасовым ожиданием, чтобы уволиться.

Другой, также бывший работник службы доставки, рассказывает о незаконных увольнениях.

В октябре прошлого года 500 курьеров были уволены за то, что культурно протестовали и вели переговоры с руководством. Я был среди них. Я вообще ничего не сделал и про протест не знал, просто добавился в «Чат Страусов» по приглашению. Я даже не понял, что это за чат. Мне так и объяснили — вы уволены за это. Когда я юристу рассказал, он в шоке был, — пишет экс-работник.

Журналистка и участница прошлогодней пиар-кампании Delivery Club Наталья Андреева рассказала NEWS.ru об условиях работы курьеров в компании. К требованиям бастующих она относится с пониманием. По её словам, когда она работала там, радиус доставки составлял пять километров. Журналистка считает это «пределом возможностей человека» — даже увеличение расстояния на километр уже сильно увеличивает физическую нагрузку на пеших курьеров.

Я считаю, что у «Сбербанка» и Mail Group деньги есть. Даже не то, что я считаю, это очевидно. И увеличить ставки, сделать их не 100 рублей в час, а 200-300... Компания от этого не потерпит больших убытков, — говорит она.

Председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов полагает, что по одной забастовке нельзя говорить о возрождении профсоюзного движения в России.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это скорее можно назвать стихийным действием людей, которые не утратили чувства собственного достоинства, готовы отстаивать свои законные права, показывают пример своим поведением. Хотелось бы мечтать, что такое поведение трудящихся станет систематическим, но пока мы видим, что такие действия разовые. Мы видим спонтанность шагов, но и их приветствуем — это помогает вырабатывать опыт. Ренат Каримов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов

По мнению Каримова, есть две основные причины, почему профсоюзное движение в России не развивается.

Во-первых, это позиция государства и работодателя, которые направлены на недопущение рабочего и профсоюзного движения. Во-вторых, это позиция самих работников, которые считают, что ничего изменить нельзя, что легче найти другую работу, чем тратить нервы и пытаться добиться соблюдения прав, — говорит эксперт.

Delivery Club тестировал расширение зоны пешей доставки до шести километров, в то время как сейчас радиус работы пешего курьера составляет всего два километра. Предполагается, что в будущем дальние заказы курьеры будут развозить на такси.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.