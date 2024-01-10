Телекритик рассказал, кто должен заменить Васильева в «Модном приговоре» Телекритик Горбунов: новым ведущим «Модного приговора» должен стать стилист

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа «Модный приговор» будет популярна и после ухода Александра Васильева благодаря интересному формату, рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его словам, новым ведущим шоу должен стать стилист или историк моды, который сможет давать профессиональные советы героям передачи.

Александр Васильев был не первым ведущим шоу «Модный приговор». До этого программу вел модельер Вячеслав Зайцев, Андрей Бартенев. И это доказывает, что телеканал может при желании заменить любого ведущего. Формат «Модного приговора» интересен тем, что героям подбирают различные образы, благодаря которым они увереннее себя чувствуют и могут изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому программа будет популярна и после ухода Васильева, — рассказал Горбунов.

Телекритик усомнился в том, что стилист Александр Рогов и актер Игорь Верник станут идеальными кандидатами на замену Васильева. По его мнению, «Модный приговор» был бы интереснее, если бы его вели двое ведущих, поочередно сменяющих друг друга.

Александр Рогов, что бы он ни делал, всегда будет ассоциироваться у меня с каналом СТС. В первую очередь потому что в своих нынешних шоу он выступает еще и в качестве продюсера. И ему предоставляют большую свободу действий. В то время как «Модный приговор» снимается шаблонами. Актер Игорь Верник в силу занятости часто пропускал съемки в своих предыдущих телепроектах. И пока неясно, сможет ли он вписаться в шоу и насколько оно будет ему интересным, — заключил Горбунов.

Ранее стало известно, что Первый канал открыл голосование за нового ведущего шоу «Модный приговор». Оно продлится до 14 января. В списке пять претендентов — актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.