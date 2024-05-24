Playboy возмутила обложка казахстанского журнала с украинским трансгендером Mash: американский Playboy обвинил казахстанский журнал в краже бренда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский журнал Playboy обвинил одноименный казахстанский журнал в краже бренда, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной названа обложка, для которой позировал сбежавший с Украины от мобилизации трансгендер (является частью движения ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Игорь (Яна) Булгачев.

По данным канала, фотосессия состоялась в прошлом году, после чего местные жители потребовали закрыть издание и выслать Булгачева из страны. В результате о скандале узнали в PLBY Group в США.

Представители американского журнала заявили, что Playboy Kazakhstan не работает по лицензии компании. В этой связи группа даже опубликовала соответствующее заявления у себя на сайте, обвинив журнал в нелегальной активности. В свою очередь представители казахстанского Playboy в беседе с Mash отвергли эти обвинения, заявив, что имеют все необходимые документы для работы по франшизе. С чем именно связаны обвинения PLBY Group, в издании объяснить не смогли.

Ранее вдова основателя Playboy Кристал Хефнер в подкасте Hit Network рассказала о том, как их с мужем особняк посещал Леонардо Ди Каприо. Она подтвердила один из слухов о личной жизни актера, которого называют «закоренелым холостяком».