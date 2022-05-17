Соцсеть «ВКонтакте» запустила свой аналог Telegram Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственное мобильное приложение для общения «VK Мессенджер»

Фото Аотем Соболев/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» выпустила новое мобильное приложение для общения — «VK Мессенджер», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. По её информации, на платформе можно будет создавать групповые чаты, обмениваться аудиосообщениями, отправлять стикеры, фото, видео, музыкальные дорожки, файлы весом до 2 Гб, а также делиться геопозицией и переводить денежные средства. Сейчас мессенджер доступен в бета-версии.

Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев, — заявили в компании.

Также сообщается, что в «VK Мессенджер» добавлены функции, которых нет в основной соцсети. В частности, в приложении можно скрывать время последнего посещения, создавать фантом-чаты с исчезающими сообщениями, а также менять оформление отдельных чатов и всего мессенджера.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил разблокировку Instagram и Facebook (деятельность соцсетей в России запрещена) в России. Отвечая на вопросы журналистов на просветительском марафоне «Новые горизонты», он уточнил, что соответствующие меры могут быть приняты, если ответственные за соцсети лица будут соблюдать законы страны.