Гражданство трех стран, молчание об СВО: куда сейчас пропал Познер

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Владимир Познер

1 апреля телеведущий Владимир Познер отмечает 90-летие. Российский журналист проработал на телевидении несколько десятилетий и выпустил сотни интервью. Почему у Познера есть паспорта сразу трех стран и куда пропал телеведущий — в материале NEWS.ru.

Почему у Познера три гражданства

Владимир Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже в семье русского эмигранта Владимира Александровича Познера и гражданки Франции Жеральдин Люттен. В детстве он часто переезжал вместе с родителями. Мать увезла Познера в США, когда ему было три месяца, его отец приехал в Штаты только в 1939-м. Тогда родители будущего телеведущего узаконили отношения.

В Америке отец Познера работал начальником советского сектора отдела кино Военного департамента США. Во время Второй мировой войны Владимир пошел в школу, где учился до 1948 года. Тогда семья Познера переехала в Германию (восточный Берлин), поскольку его отец сотрудничал с советской разведкой. В 1952-м они поселились в СССР.

Фото: Fair use/wikipedia/commons Владимир Познер (старший)

Сейчас у Владимира Познера три гражданства: России, Франции и США. Первые два он получил, так как родился в семье русского и француженки, третье — после долгих лет жизни и работы в Штатах.

Как Познер получил паспорт Америки

В автобиографии «Прощание с иллюзиями» Владимир Познер писал, что в 1991 году получил грин-карту в США, дающую все права американского гражданина. Его пригласил в Штаты журналист, создатель телевизионного жанра ток-шоу Фил Донахью, вместе с которым он в середине 1980-х организовывал телемосты Ленинград — Сиэтл («Встреча в верхах рядовых граждан») и Ленинград — Бостон («Женщины говорят с женщинами»). Уже в 1990-х в течение нескольких лет они вели на канале CNBC передачу «Познер и Донахью».

По словам журналиста, при наличии грин-карты и после проживания в США не менее пяти лет можно подавать на гражданство. В 2003 году вместе с женой Познер решил все оформить. Супруге телеведущего выдали паспорт довольно быстро, а он сам, по его словам, долго сидел в очереди в центре по получению гражданства на Манхеттене, в Нью-Йорке.

На собеседовании он, как и другие заявители, должен был доказать, что читает, пишет и говорит по-английски. Для этого его попросили написать: «Я хочу быть хорошим гражданином Соединенных Штатов Америки». Также он правильно ответил на 10 вопросов о США.

Несмотря на это, служащие центра заявили, что имеется основание отказать Познеру в гражданстве. Дело в том, что в опроснике телеведущий признался, что был членом КПСС. В партию он вступил в 1967 году, в 1991-м — ее покинул. Именно членство в Коммунистической партии могло стать весомым поводом для отказа.

Однако Познер убедил чиновников, что присоединился к КПСС «с целью изменить ее к лучшему», хоть это и «было наивно» с его стороны. Такой ответ сотрудников центра устроил, и телеведущему выдали американский паспорт.

Фото: VOA/ublic Domain/wikipedia/commons Фил Донахью, Владимир Познер

Через два года, как вспоминал Познер, ему снова пришлось получать документ, потому что он потерял первый после прилета в Нью-Йорк из Москвы.

Телеведущий признавался в автобиографии, что любил Америку с детства, даже несмотря на то, что осознавал себя французом, а у отца к стране было прохладное отношение. «Я обожал Нью-Йорк и продолжаю его любить. Я люблю его улицы, его запахи, его толчею. Этот город был — и в определенном смысле остается — моим городом», — писал он.

Как Познер получил гражданство Франции

Судя по истории, описанной в книге «Прощание с иллюзиями», Владимир Познер получил французский паспорт совершенно для себя неожиданно.

На одной из светских вечеринок, когда режиссеру Эльдару Рязанову вручали французский орден в знак благодарности за телепрограммы о культуре и искусстве страны, Познер познакомился с послом Франции Клодом Бланшмезоном. Тот, узнав, что телеведущий родился в Париже, а его мать — француженка, пригласил его в посольство для оформления гражданства.

Уже через пару дней Познер встретился с генеральным консулом. Он предоставил ему свидетельство о рождении и копию французского удостоверения личности матери. Этого оказалось достаточно: через шесть недель после подачи заявления, 16 февраля 2005 года, Познер официально стал гражданином Франции. Он называет этот день одним из самых счастливых в своей жизни.

Куда пропал и чем сейчас занимается Познер

После начала СВО на Украине Познер больше не появляется на телевидении. Его шоу «Познер» больше не выходит на Первом канале. Сам телеведущий отмечал, что проект вернется в эфир только после окончания спецоперации из-за «позиции руководства».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре 2023-го на своем официальном сайте и в Telegram-канале «Познер online» он опубликовал короткий пост, в котором ответил на несколько вопросов. «Меня спрашивают о том, куда я делся. Уехал ли? Жив ли? Отвечаю: жив. Не уехал. Здоров. Просто исчез. Временно ли, навсегда ли... время покажет. Но всегда помню свою аудиторию. С не проходящей благодарностью», — написал Владимир Познер.

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что уже два года у него нет комментариев на происходящее в мире. «У меня нет комментариев уже два года ни по каким поводам. Поэтому нет... Я два года... Меня нет на экране, меня нет нигде. Это продолжается так же», — сказал телеведущий.

В 2020 году сам Познер говорил, что у него есть недвижимость во Франции, но он не привязан к конкретному месту жительства. Журналиста видели в Париже, США и Москве. Он путешествует, посещает культурные мероприятия и иногда попадает в объективы камер поклонников или СМИ.

Что Познер говорил об СВО

В 2023 году на мероприятии онлайн-университета Ubiquity University Владимир Познер сказал, что президент России Владимир Путин начал спецоперацию, потому что не хотел, чтобы Украина вступила в НАТО.

Фото: МО Украины

Журналист напомнил о Карибском кризисе, когда США разместили ядерное оружие в Турции, а СССР — на Кубе. Благодаря переговорам и договоренностям руководителя СССР Никиты Хрущева с президентом США Джоном Кеннеди война не началась, добавил Познер.

«Вопрос: Хрущев услышал Кеннеди и отреагировал соответственно? Да. Можем ли мы сказать, что Байден, возможно, не услышал Путина и не действовал соответствующим образом? Я не думаю. Я думаю, он его слышал очень хорошо. Но я думаю, разница в том, что Байден искал конфликта. Они, как говорится, довольно долго дразнили медведя, надеясь, что медведь отреагирует и попадет в ловушку. И эта ловушка — Украина», — сказал журналист.

Познер призвал людей «никому не доверять», в частности журналистам, а «смотреть на факты, смотреть документы». Однако о личном отношении к СВО Познер никогда не говорил, поэтому не стал отвечать на вопрос участников мероприятия, согласен ли он с Путиным по поводу необходимости проведения спецоперации.

Читайте также

Познер вернется на Первый канал? Чем недовольны россияне

У Урганта новая работа? На что он променял Первый канал

Грузия, отъезд из РФ, гражданство Израиля: как сейчас живет Леонид Парфенов