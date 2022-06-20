Дуров ввёл платную подписку в Telegram. Что она даёт и стоит ли её покупать IT-эксперты оценили плюсы и минусы пакета Telegram Premium за 449 рублей в месяц

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Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, которая позволит выйти за рамки нынешних ограничений на чаты, мультимедиа и загрузку файлов за 449 рублей в месяц. NEWS.ru узнал мнение экспертов о том, стоят ли новые функции таких денег или это способ заработать на наивных пользователях.

Представители компании отметили, что Telegram продолжает «стремительно расти» и многие пользователи хотели бы поддержать его развитие. Однако в России платная подписка доступна только для пользователей устройств на iOS. Оформить её через Play Store не получится — Google отключила платежи в России.

После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами — и получат множество других преимуществ, — подчёркивается в сообщении на официальном сайте компании.

Создатели объясняют, что даже при отсутствии платной подписки все пользователи получат дополнительные привилегии. Например, смогут скачивать большие файлы и просматривать эксклюзивные стикеры. Павел Дуров подаёт идею так: вклад отдельных людей в подписку позволит развиваться всему сообществу и сохранит независимость Telegram.

Среди ключевых преимуществ подписки есть максимальная скорость загрузки файлов, хотя и сейчас степень загрузки контента в Telegram почти не вызывает претензий. Обладатели Premium получают более десяти уникальных эмодзи и анимаций, а также специальную галочку подтверждённого аккаунта и видеоаватар. Хотя Telegram разрешил устанавливать видео в профиль на замену статичной фотографии ещё два года назад и без платной подписки. Теперь же анимация станет проигрываться непрерывно, в том числе за пределами профиля: в переписке и общем списке чатов. Кроме прочего, у голосовых сообщений добавляется специальная кнопка текстовой расшифровки, также платная версия позволит отключить рекламу.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, подписка имеет свои плюсы и каждый человек будет их оценивать для себя самостоятельно.

Для кого-то 4 Гб на файл — это действительно важно, но для большинства подписка необязательна. В лучшем случае в этом году Telegram сможет привлечь 1–2% платящей аудитории в мире. В некоторых странах, думаю, будет доходить до 5%. Это достаточно много и хорошо для компании, — сказал Муртазин NEWS.ru.

Однако стоимость подписки эксперт назвал очень высокой. Муртазин считает, что Telegram в каком-то смысле «создаёт ярмарку тщеславия, где есть видеоаватары, уникальные реакции и картинки». Но в целом это, по его мнению, ненужные вещи для обычных пользователей.

Высокую стоимость подписки эксперт объяснил и без того минимальным числом платящей аудитории. Муртазин считает, что постепенно количество премиум-функций будет увеличиваться, появятся разные тарифы — и тогда большее число людей будет находить в них что-то привлекательное для себя.

В целом платная подписка Telegram — это шаг в правильном направлении монетизации. Иначе он прожить не сможет, потому что сотни миллионов долларов ежегодно уходят только на поддержание серверов, — объяснил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Того же мнения придерживается эксперт в области IT, главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер. Он считает: тем, кто не пользуется мессенджером постоянно, «нет смысла платить за эти развлечения и улучшения».

90% новых функций можно было спокойно запустить бесплатно для всех пользователей. Введение подписки можно объяснить только тем, что Telegram пришло время монетизироваться и показывать значительную прибыль, — рассказал Геллер NEWS.ru.

По мнению эксперта, подписка будет больше интересна бизнес-пользователям приложения, так как новые функции могут способствовать увеличению продаж.

Надо заметить, что у Павла Дурова получилось ввести подписку довольно деликатно. Всё же у людей не отбирают бесплатные функции и не делают мессенджер обязательно платным, — заключил Геллер.

Сам Дуров объяснял, что увеличение лимитов в приложении возможно только с появлением подписки. Снятие ограничений для всех сделало бы сервис неуправляемым и повысило бы расходы на сервер.