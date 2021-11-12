Знакомая выстрелившего в дочь полицейского описала их отношения

Сотрудник ГИБДД Сергей Варакин, пьяным выстреливший дочери в голову из травматического пистолета, является хорошим отцом, заявила его знакомая Марина М. Она сообщила «Газете.Ru», что мужчина и его дочь Алина не ссорились.

У него всё хорошо с дочкой. Он хороший папа. Нет, оружия никогда не видела. Он выпивал, как и все. Сергей с ней не ссорился, он любит дочку. Алина очень хорошая девочка, — сказала женщина.

Она добавила, что с женой Варакин давно развёлся.

Отец с дочерью возвращались с корпоратива на такси. По некоторым данным, мужчина проснулся и в бреду стал угрожать дочери, после чего достал «Осу» и выстрелил. В настоящее время девушка в больнице с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

В настоящее время в отношении сотрудника ГИБДД начата служебная проверка. Гаишнику предъявили обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК), его уволят из органов. Следствие попросит суд об аресте.