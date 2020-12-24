Знакомая рассказала о погибшей в Москве девушке

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Наталья Пронина, которую накануне расстрелял неизвестный на юго-западе Москвы, много лет работала хореографом. Галина водила в её студию дочерей и хорошо была с ней знакома. Она назвала погибшую целеустремлённым и жизнерадостным человеком.

Наталья была очень целеустремлённым человеком. С ней дети научились побеждать, она очень любила своё дело. Студия — это её мечта, её жизнь. Она вкладывала себя всю, целиком отдавалась работе и любимым ученикам. Она была очень жизнерадостным и добрым человеком. У неё постоянно возникали новые идеи, она хотела много успеть и достичь, — рассказала «Москве 24» Галина.

При этом она отметила, что ничего не слышала о каком-либо мужчине погибшей и никогда её ни с кем из парней не видела. Женщина добавила, что дети очень любили своего педагога — она была очень требовательной и в то же время очень доброй.

Как писал NEWS.ru, в столице на Профсоюзной улице возле дома 58/32 мужчина устроил стрельбу из пистолета. В результате 30-летняя девушка получила ранения, её госпитализировали. Позже в больнице она умерла. Инцидент произошёл вечером 23 декабря. В 22:50 в полицию поступила информация о том, что некий мужчина выстрелил в девушку из предмета, похожего на пистолет, когда та с двумя подругами подходила к подъезду своего дома. Злоумышленник скрылся.

По данным СМИ, погибшая раньше неоднократно сталкивалась с нападавшим, причём в том же месте, где произошло нападение. На протяжении месяца он караулил её после работы и пытался познакомиться, однако каждый раз получал отказ. Сейчас полицейские занимаются поиском нападавшего. Позже стало известно, что погибшая — 30-летняя Наталья Пронина — хореограф, участница международных конкурсов и руководитель танцевальной школы. Она много выступала за рубежом и сотрудничала со звёздами эстрады. После нападения её госпитализировали в тяжёлом состоянии, врачам так и не удалось спасти жизнь девушки.