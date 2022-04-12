Журналиста Первого канала ранили в ходе обстрела Мариуполя

Съёмочная бригада Первого канала оказалось под обстрелом в украинском городе Мариуполе. Корреспондент Ирина Кусенкова получила ранения, написали в Telegram-канале издания. Представители телеканала отметили, что в точках, где проходили бои, оказалось одновременно несколько съёмочных групп. Во время подготовки нового репортажа Кусенкова вместе с коллегами попала под неприятельский огонь.

В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съёмочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнём неприятеля. Ира получила ранения, — говорится в сообщении.

Сотрудники Первого уточнили, что операторы Дмитрий Качурин и Никита Севастьянов не пострадали.

Ранее корреспонденты российских СМИ, в том числе РИА Новости и «Звезды», попали под обстрел в ЛНР. Никто не пострадал. Инцидент произошёл во время атаки ВСУ на монастырь Ильи Пророка в Варваровке в Рубежном.

29 марта под Мариуполем был ранен сотрудник «Известий» Родион Северьянов. Он получил ранение в ногу. В него стрелял украинский снайпер. Кроме того, на Украине во время обстрела погибла журналистка Александра Кувшинова. Местная журналистка сопровождала съёмочную группу телеканала Fox News и находилась в том же автомобиле, где ехал телеоператор Пьер Закржевски, также погибший в ходе обстрела.