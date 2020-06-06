Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына

Жители дагестанского города Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, задержанного после того, как тот застрелил своего сына. Знакомые посчитали его невиновным и таким способом хотели воспрепятствовать правосудию.
Трагедия произошла в ходе семейной ссоры. Как
Сын от полученных ранений скончался. Однако родственники, не согласные с тем, что пожилого человека можно считать виновным, эмоционально встали на его защиту.
Тем не менее, как заверили в полиции, какие-либо меры в отношении людей принимать не стали.
Ранее в Чувашии, как писал NEWS.ru, толпа людей попыталась отбить пьяного водителя у полицейского. Они вступили в перепалку с сотрудником ГИБДД, когда тот стал оформлять протокол на нарушителя.
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