Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына

https://static.news.ru/photo/57d4242c-a7db-11ea-924c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители дагестанского города Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, задержанного после того, как тот застрелил своего сына. Знакомые посчитали его невиновным и таким способом хотели воспрепятствовать правосудию.

Трагедия произошла в ходе семейной ссоры. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского МВД, сын-наркоман набросился на отца с ножом, и тому пришлось защищаться. Под рукой оказался охотничий карабин.

Сын от полученных ранений скончался. Однако родственники, не согласные с тем, что пожилого человека можно считать виновным, эмоционально встали на его защиту.

Тем не менее, как заверили в полиции, какие-либо меры в отношении людей принимать не стали.

Ранее в Чувашии, как писал NEWS.ru, толпа людей попыталась отбить пьяного водителя у полицейского. Они вступили в перепалку с сотрудником ГИБДД, когда тот стал оформлять протокол на нарушителя.