Жители Чувашии попытались отбить пьяного водителя у полицейского

https://static.news.ru/photo/aefaf55e-8e37-11ea-8ac2-fa163e074e61_660.jpg

11 человек вступили в перепалку с сотрудником ГИБДД в Чувашии. Причиной стало оформление протокола на пьяного водителя.

3 мая инспектор заметил автомобилиста, находящегося в нетрезвом состоянии, и попытался остановить его. Однако шофёр проигнорировал требование и захотел уехать от силовика. В результате его машина съехала в кювет, где застряла, передаёт «Подъём».

На место оформления протокола приехали два автомобиля, в которых было 11 человек. Среди них был сын нарушителя. Люди попытались уговорить полицейского отпустить нарушителя, однако тот отказался.

Тогда сын пьяного водителя и его друг повалили инспектора на землю и начали бить, пока нетрезвый шофёр пытался убежать. После этого они собрались уехать на своих машинах, однако полицейский начал стрелять по колёсам.

В настоящий момент подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Московской области начала доследственную проверку по публикациям о массовой драке в Дмитрове, где якобы лишившиеся работы трудовые мигранты сцепились с другими рабочими. Потасовка произошла на складе «Белый раст».