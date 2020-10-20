Житель США выстрелил из ружья в сторонников Трампа

https://static.news.ru/photo/d5bf9788-135e-11eb-aadf-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Alex Milan Tracy/Global Look Press

Сотрудники полиции арестовали и обвинили в нападении жителя Мэриленда, который выстрелил в двух сторонников президента США Дональда Трампа.

Инцидент произошёл 17 октября, когда Нил Хоук вместе с сыном посигналили из автомобиля с большим баннером в поддержку американского лидера своему соседу, который вывешивал во дворе знак Black Lives Matter.

Он наклонился. У него там было ружьё, он вытащил его и прицелился. Мы были в недоумении. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья, — рассказал Хоук.

По его словам, до этого происшествия он никогда не встречался с соседом.

Задержанному грозит до 100 лет тюрьмы, однако пострадавший выступает против такого серьёзного наказания, передаёт CBS News.

Ранее NEWS.ru писал, что 37-летний американец совершил поджог патрульной машины полиции Соединённых Штатов. Инцидент с разгуливающим с двухметровой палкой, обмотанной горящей паклей, попал на запись видеорегистратора в автомобиле правоохранителей.