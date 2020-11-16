Житель Санкт-Петербурга нашёл женскую голову

https://static.news.ru/photo/022ae362-27ec-11eb-87b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчина обнаружил женскую голову. Тело было найдено закопанным в землю.

Инцидент произошёл в Юнтоловском заказнике. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов откопали труп. Установлено, что погибшей была женщина 40–45 лет.

Тело закопанной в землю по шею женщины без обуви нашли в заказнике Юнтолово. На вид погибшей около 40 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено, — приводит РИА Новости слова источника в силовых структурах.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Тело направлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти.

За минувший год в Петербурге произошёл ряд резонансных убийств. Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов в ноябре 2019 года застрелил и расчленил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко. А летом 2020 года сотрудниками полиции Санкт-Петербурга были обнаружены останки украинского и российского рэпера Энди Картрайта. По словам его жены Марины Кохал, она обнаружила супруга мёртвым, вернувшись домой, и решила расчленить и спрятать его тело, чтобы затем сообщить о его пропаже.

Ранее NEWS.ru писал, что тело 37-летнего врача было обнаружено под окнами многоэтажного жилого дома № 1 по улице Новороссийской в Омске. Мужчина выпал из окна на 11-м этаже.