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Житель Нижнего Новгорода стал жертвой пожара в жилом доме

18:50, 22 августа 2020
Фото: 52.mchs.gov.ru

В Нижнем Новгороде в доме произошёл пожар. В результате один человек погиб.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. По его данным, инцидент произошёл в 12-этажном доме на улице Надежды Сусловой.

Пожарно-спасательными подразделениями спасено 15 человек, в том числе двое детей. К сожалению, погиб человек, — говорится в сообщении.

На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее NEWS.ru писал о том, что женщина и двое детей пострадали при пожаре в селе Вемилово в Ступинском районе Московской области 17 августа. Около 6:00 загорелся частный дом, в котором находились шесть человек. Всех жильцов удалось спасти, но трое получили ожоги. Это 16-летний подросток, у которого обожжены руки, и женщина с ребёнком, получившие 90% ожогов тела.

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