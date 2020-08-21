Житель Нижнего Новгорода стал жертвой пожара в жилом доме

В Нижнем Новгороде в доме произошёл пожар. В результате один человек погиб.
Об этом
Пожарно-спасательными подразделениями спасено 15 человек, в том числе двое детей. К сожалению, погиб человек, — говорится в сообщении.
На данный момент возгорание ликвидировано.
Ранее NEWS.ru писал о том, что женщина и двое детей пострадали при пожаре в селе Вемилово в Ступинском районе Московской области 17 августа. Около 6:00 загорелся частный дом, в котором находились шесть человек. Всех жильцов удалось спасти, но трое получили ожоги. Это 16-летний подросток, у которого обожжены руки, и женщина с ребёнком, получившие 90% ожогов тела.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен