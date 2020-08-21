Житель Нижнего Новгорода стал жертвой пожара в жилом доме

Фото: 52.mchs.gov.ru

Два автомобиля столкнулись на автодороге Тюмень — Омск между деревнями Быково и Новолокти в Ишимском районе. В результате аварии погибла четырёхлетняя девочка.

Четырёхлетняя пассажирка Nissan погибла, врачам не удалось её спасти, девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в детском автокресле, — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, водитель Nissan X-Trail...