Житель Крыма попытался выдать убийство дочери за несчастный случай

https://static.news.ru/photo/cbb41802-4e70-11eb-b5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

23-летний крымчанин убил свою малолетнюю дочь из-за плача. После совершённого преступления он попытался выдать произошедшее за несчастный случай, угрожая своей жене и требуя, чтобы она подтвердила ложную версию. Об этом журналистам сообщили в ГСУ СК по полуострову.

В отношении отца-убийцы возбуждено уголовное дело. Крымчанина обвиняют в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Ребёнку было полтора года. Тело убитой девочки обнаружили в доме на территории Бахчисарая. Внешне следы насилия отсутствовали. Однако специалисты провели экспертизу, которая показала, что малышка умерла в результате удушения.

По версии следствия, накануне преступления отец избивал дочь. Также он ставил её в угол. Девочка не переставала рыдать, и родитель удушил её, чтобы больше не слушать плач. В настоящий момент его задержали. Убийца написал явку с повинной.

Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления, и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой, — передаёт сообщение РИА Новости.

Следствие готовится предъявить преступнику обвинение и обратиться в суд, чтобы для него была избрана мера пресечения.

Как ранее писал NEWS.ru, пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в убийстве и расчленении трёх человек, скончалась в Хабаровском крае.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Женщина скончалась в больнице № 10 рано утром 29 декабря, не дождавшись приговора за убийства.