Жертвами аварии в Новой Москве стали два человека

https://static.news.ru/photo/f071d03e-5e34-11eb-9a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием двух легковых автомобилей унесла жизни двоих человек. Произошло ДТП на Калужском шоссе в Троицком административном округе Москвы. Ещё двое её участников получили травмы. Об этом сообщили в МВД.

По предварительным данным, два человека погибли, двое получили телесные повреждения. На месте находятся сотрудники ГИБДД, — сообщили в полиции телеканалу «360».

Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства аварии и устанавливают точную причину дорожного происшествия, случившегося в районе 13:00.

Как отмечается в Twitter столичной Госавтоинспекции, каршеринговый автомобиль, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

Ранее юрист Законодательного собрания Петербурга Анна Довгалюк, которая известна своими феминистскими акциями, попала в автомобильную аварию. Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД отметили у неё «явные признаки алкогольного опьянения», сообщал NEWS.ru.