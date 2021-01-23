Сотрудница петербургского парламента устроила «пьяное» ДТП в центре города

https://static.news.ru/photo/33d4d6be-5e2b-11eb-9058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дорожный инспектор/vk.com

Юрист Законодательного собрания Петербурга Анна Довгалюк, которая известна своими феминистскими акциями, попала в автомобильную аварию. Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД отметили у нее «явные признаки алкогольного опьянения». Об этом сообщается в группе общественного проекта «Дорожный инспектор».

От медицинского освидетельствования девушка отказалась. Авария произошла утром в субботу на Херсонской улице. 23-летняя феминистка не успела затормозить на светофоре и врезалась во впереди стоящий автомобиль. В ДТП никто не пострадал.

В отношении нарушительницы составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», машину забрали на спецстоянку. На видео также попали кадры, на которых Довгалюк отказывается от медосвидетельствования.

23-летняя сотрудница Заксобрания называет себя общественным активистом и выступает за права женщин и против дискриминации. В Петербурге её знают по акциям в метро. Этим девушка занималась до того, как устроиться на работу в городской парламент.

В начале января произошло другое резонансное ДТП. В тот раз виновником оказался 26-летний Денис Журавлёв. По данным СМИ, он является сыном заместителя руководителя департамента соцтруда и защиты Москвы. Мужчина насмерть сбил 28-летнего брата гимнастки Натальи Булычёвой Ивана, сообщал NEWS.ru.