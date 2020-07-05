Женщина задержана за убийство мальчика, год числившегося в розыске

https://static.news.ru/photo/fb6affda-bf18-11ea-a106-fa163e074e61_660.jpg Фото: kuban.sledcom.ru

Женщина, год назад задушившая девятилетнего мальчика за громкую музыку, задержана в Краснодарском крае. Происшествие случилось в станице Баговской в мае этого дома.

Изначально было объявлено о пропаже мальчика. который якобы вышел из дома и не вернулся. Следствие завело дело по статье «Убийство». Но сейчас выяснилось, что виноваты в гибели ребёнка 28-летняя сожительница его дяди, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как рассказала сама женщина, 10 мая прошлого года ребёнок пришёл к ней домой и стал громко слушать музыку. Не желая, чтобы она разбудил её детей, сожительница дяди сначала стала предъявлять ребёнку претензии, поссорилась с ним, а набросилась на мальчика и задушила его.

Следы преступления «заботливая» мать скрыла. Сейчас подозреваемая арестована. Ей грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Причину смерти ребёнка точно установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Убийство», возбуждено по факту исчезновения в Новосибирске 14-летнего Олега Иванова. Поиски ребёнка идут уже несколько суток