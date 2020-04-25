Женщина умерла из-за аборта в частной клинике в Москве

Пациентка частной клиники умерла во время аборта в Москве. Женщина была на третьем месяце беременности.
В частную больницу на Днепропетровской улице пациентка обратилась 24 апреля. Точные причины смерти 37-летней женщины пока неизвестны,
Ранее NEWS.ru сообщал, что риск летального исхода повышается у инфицированной коронавирусом женщины при родах и аборте, говорится в опубликованных Минздравом России рекомендациях. В разгар заболевания, вызванного COVID-19, у женщин, которые планируют родить ребёнка или сделать аборт, повышается риск смерти или возникновения множества осложнений.
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