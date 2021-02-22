Женщина погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске

https://static.news.ru/photo/688805bc-7662-11eb-9be2-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Соцсети

Автолюбительница погибла в ДТП, уходя от полицейской погони в Благовещенске. Автомобилистка попала в ДТП на машине Nissan March и решила скрыться с места происшествия.

Иномарку виновницы происшествия обнаружили в нескольких кварталах от места ДТП. Полицейские попытались остановить машину, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Однако женщина решила уйти от полиции, но на улице Октябрьской её машина столкнулась с Nissan Teana. В результате ДТП 34-летняя нарушительница погибла на месте. Травмы получили водитель и пассажир второго автомобиля.

Как выяснилось позже, погибшую уже судили из-за смерти человека в ДТП.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больше 10 машин столкнулись на петербургской дамбе. В результате на определённое время движение по дороге было перекрыто.