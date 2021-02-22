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Происшествия

Женщина погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске

08:18, 24 февраля 2021 17
Фото: Кадр из видео/Соцсети

Автолюбительница погибла в ДТП, уходя от полицейской погони в Благовещенске. Автомобилистка попала в ДТП на машине Nissan March и решила скрыться с места происшествия.

Иномарку виновницы происшествия обнаружили в нескольких кварталах от места ДТП. Полицейские попытались остановить машину, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Однако женщина решила уйти от полиции, но на улице Октябрьской её машина столкнулась с Nissan Teana. В результате ДТП 34-летняя нарушительница погибла на месте. Травмы получили водитель и пассажир второго автомобиля.

Как выяснилось позже, погибшую уже судили из-за смерти человека в ДТП.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больше 10 машин столкнулись на петербургской дамбе. В результате на определённое время движение по дороге было перекрыто.

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