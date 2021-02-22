Женщина погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске

Автолюбительница погибла в ДТП, уходя от полицейской погони в Благовещенске. Автомобилистка попала в ДТП на машине Nissan March и решила скрыться с места происшествия.
Иномарку виновницы происшествия обнаружили в нескольких кварталах от места ДТП. Полицейские попытались остановить машину,
Однако женщина решила уйти от полиции, но на улице Октябрьской её машина столкнулась с Nissan Teana. В результате ДТП 34-летняя нарушительница погибла на месте. Травмы получили водитель и пассажир второго автомобиля.
Как выяснилось позже, погибшую уже судили из-за смерти человека в ДТП.
Ранее NEWS.ru сообщал, что больше 10 машин столкнулись на петербургской дамбе. В результате на определённое время движение по дороге было перекрыто.