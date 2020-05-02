Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Пуэрто-Рико

https://static.news.ru/photo/ef267b52-8c71-11ea-99a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Геологическая служба США у берегов островного государства Пуэрто-Рико зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,5.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 11 км к юго-востоку от населённого пункта Тальябоа с населением около одной тысячи человек. Очаг стихии залегал на глубине 4,3 км. Информации о пострадавших в этом ассоциированном с США государстве нет.

Как писал NEWS.ru ранее, серия из 57 землетрясений средней и небольшой магнитуды произошла в хорватской столице Загребе за сутки после нескольких сильных толчков 22 марта.