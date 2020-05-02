Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Пуэрто-Рико

15:23, 02 мая 2020
Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Геологическая служба США у берегов островного государства Пуэрто-Рико зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,5.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 11 км к юго-востоку от населённого пункта Тальябоа с населением около одной тысячи человек. Очаг стихии залегал на глубине 4,3 км. Информации о пострадавших в этом ассоциированном с США государстве нет.

Как писал NEWS.ru ранее, серия из 57 землетрясений средней и небольшой магнитуды произошла в хорватской столице Загребе за сутки после нескольких сильных толчков 22 марта.

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