Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Пуэрто-Рико

Геологическая служба США у берегов островного государства Пуэрто-Рико зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,5.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 11 км к юго-востоку от населённого пункта Тальябоа с населением около одной тысячи человек. Очаг стихии залегал на глубине 4,3 км. Информации о пострадавших в этом ассоциированном с США государстве нет.
Как писал NEWS.ru ранее, серия из 57 землетрясений средней и небольшой магнитуды произошла в хорватской столице Загребе за сутки после нескольких сильных толчков 22 марта.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен